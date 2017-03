Niega alcalde de Carranza comandar autodefensas

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-30-20:02:01 Acayucan El Alcalde de Jesús Carranza Gilberto Guillén Serrano.

Con la respuesta: “Aquí no hay autodefensas, aquí hay productores organizados que están en contra de la delincuencia”, el Alcalde de Jesús Carranza Gilberto Guillén Serrano, negó ser el jefe de los grupos de autodefensas en su municipio.



Entrevistado esta semana en el marco de la gira de trabajo que realizó en Acayucan el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julem Rementería del Puerto, Guillén Serrano agregó:

“En mi municipio somos gente de trabajo y todos estamos dedicados a la producción, en todos los órdenes, en el agropecuario, el comercio, y todo lo que tenga que ver con formas honestas de vivir, por eso no aceptamos la violencia”.



Gil Guillén”, como es mejor conocido, reconoció que por tercera ocasión ocupa la Presidencia Municipal de su tierra, enarbolando la bandera del tricolor, pero en el tema de que una de sus hijas es precandidata del Partido de la Revolución Democrática PRD, manifestó ser respetuoso de una decisión que no fue suya, sino de ella, a quien como padre tiene la obligación de apoyar.