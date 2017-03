Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-30-19:59:36 Córdoba Cafeticultores de Córdoba buscan igualar ganancias

Organizaciones cafetaleras buscan convertir a los productores de aromático en "pergaminos" a través de un proceso de capacitación de café tostado y molido, en busca de la igualdad de ganancias y dejar de ser únicamente proveedores de materia prima para los grandes comercializadores que se llevan las ganancias producto del grano.



Actualmente el precio del aromático se mantiene estable, en cereza está a $10 pesos, al cortador se le pagó $3 pesos, en el mercado el precio del café procesado está entre los $180 a $220 pesos el kilogramo tostado y molido, lo cual es una gran disparidad entre lo percibe el productor y lo que se comercializa, señaló Romulo Melchor Vallejo, presidente de la Unión Nacional de Cafetetaleros el Barzón.



Por ello con los programas de paquetes tecnológicos se pretende incluir la despulpadora, "porque no queremos seguir siendo proveedores de materia prima para los intermediarios, no queremos seguir siendo cola de ratón, no se justificaría el trabajo que estamos haciendo las organizaciones nacionales con los productores de café en la renovación de los cafetales, para que al rato la producción quede en los intermediarios, tenemos que darle la vuelta a la comercialización", expresó el líder.



Se ha planteado explorar con la financiera nacional o con la banca comercial o alguna otra fuente financiera para el acopio y comercialización, se requieren recursos para poder darle un valor agregado al café, lo cual dijo que podría cambiar la situación de los productores.



Por el momento se mantienen los trabajos con la Sagarpa con los programas de café 2017, al haberse renovado el padrón de cafeticultores, sólo participan productores que realmente están comprometidos con la cafeticultura y serán ellos los beneficiados al recibir plantas, paquetes tecnológicos, asistencia técnica o capacitación.



En cuanto a la producción para este periodo Melchor Ocampo dijo que los productores que hicieron renovación de cafetales hace dos años ya tuvieron una floración abundante, esto pronostica que se tendrá una producción aceptable en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero.



Mientras tanto Brasil, Colombia y Honduras son los que figuran como países productores de café y también Guatemala, mientras que México ha sido afectado por la plaga de la roya al haberse descuidado los cafetales, por ello la meta es que al 2015, se debe recuperar el liderazgo en América Latina en Producción y llegar a más de 10 millones de sacos, pues actualmente se alcanzan los 2.5 millones.