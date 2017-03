Identifican a los dos ejecutados en Sayula de Alemán

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-30-19:49:15 Sayula de Alemán Uno de los ejecutados fue identificado como Apolinar H.L. alias La Pulga, vecino de Jesús Carranza, presunto miembro de una banda delictiva.

Ante la instancia correspondiente fueron identificados de forma oficial los dos hombres que fueron ejecutados la noche de este miércoles a un costado de la carretera federal 185 Transistmica en el tramo Acayucan – Sayula de Alemán a la altura de la pollería Los Reyes; trascendió que el individuo localizado sin vida en el interior del comedor pertenece a un grupo delictivo con presencia en Jesús Carranza y Oaxaca.



Como se informó de manera oportuna la noche de este miércoles, dos hombres fueron ejecutados con armas de alto calibre, a un costado de la carretera citada.



Ya durante la madrugada fue identificado el cuerpo de quien quedó en el interior del puesto de comidas, como Apolinar H.L. alias La Pulga, propietario de la camioneta Hummer H3 con placas de circulación Y89-AHY del Distrito Federal, quien presuntamente tenia domicilio en la localidad 24 de Febrero del municipio de Jesús Carranza, sin embargo era oriundo del Uxpanapa.



Trascendió en los corrillos policíacos que el hombre antes mencionado era integrante de un grupo delictivo con presencia en los municipios límite con Oaxaca.



Mientras que el segundo cuerpo identificado correspondió al de José Concepción L.H. con domicilio en esta zona, sin embargo familiares no aportaron mayores datos al respecto, solo que ese día estaba de descanso de su trabajo.



Autoridades investigadoras aun no establecen como sucedieron en realidad los hechos, toda vez que los vecinos dijeron no haber visto nada, salvo que arribaron hombres con armas de fuego quienes dieron muerte a los presentes.



Se dijo que otras dos personas resultaron heridas en el enfrentamiento entre posibles miembros de la delincuencia.

Autoridades guardan total hermetismo respecto al hecho.