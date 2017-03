Rechaza Iglesia de Orizaba que Solalinde oficie misa

Luego de que les fuera retirado el permiso para que el padre Alejandro Solalinde Guerra pueda ocupar la catedral para celebrar una misa, integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba analizan si pudiera realizarse un acto ecuménico en otro lugar.



Cuestionados al respecto, uno de los integrantes del Colectivo reconoció que al momento no se ha definido esta situación.



“Aún no hemos determinado nada acerca de eso. Estamos evaluando”, fue la respuesta que se obtuvo en torno a la posibilidad de que se pudiera realizar un acto ecuménico en algún otro punto.



Respecto a la cancelación del permiso otorgado para que el sacerdote pudiera ocupar la catedral de Orizaba al término de la marcha que se realizará el 28 de abril como parte de una actividad para visibilizar el tema de los desaparecidos en el estado, la Diócesis de Orizaba evitó dar alguna información en torno a este tema.



A pregunta expresa sobre el mismo, el vocero de la Diócesis, padre Helkyn Enríquez Báez, comentó que evitaba hablar del tema para no polemizar.



A pesar de esa situación y las descalificaciones vertidas por el alcalde Juan Manuel Diez Francos en torno a la figura de Solalinde, propuesto para recibir el premio Nobel de la Paz por su labor defensora en el tema de los migrantes, la visita del sacerdote a la región se mantiene firme, se confirmó.