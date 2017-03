Habrá módulos para extraviados en playas de Coatza

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-30-18:20:54 Coatzacoalcos Informa DIF que mantendrán módulos de vigilancia para evitar casos de niño extraviados durante las vacaciones.

Durante estas vacaciones de Semana Santa el DIF municipal, mantendrá módulos de ayuda, para niños extraviados.



El director municipal del DIF Juan Carrera, dio a conocer que durante las vacaciones de Semana Santa mantendrán módulos apoyo, para los niños que se extravíen en la playa y en la expoferia.



“Como DIF tenemos que estar preparados para poderlos tener a resguardo, en la playa como en la feria, tendremos un stand del DIF, para poder ahí tener un punto en el cual las familias que se extravíen tengan un punto de referencia”, detalló el funcionario.



Recordó que cada año es normal que resulten niños extraviados, pero que no pasa a mayores, sólo el susto de los padres de familia.



“Se trabaja con todas las corporaciones, por el aspecto social, con el personal a cargo que saben cómo debe ser tratado el niño”.





Niños trabajando



Respecto a la situación de niños trabajando durante esta época vacacional, indicó que la Procuraduría dará sus rondines para evitar se den este tipo de casos.



“En el día vemos que sus padres no son de Coatzacoalcos”, informó refiriéndose a que los niños en esta situación vienen de fuera.



Además señaló que han detectado problemas a través de denuncias, “menores en Casa Pama, se han reintegrado una vez que un familiar se hace cargo”.



Por otro lado informó que lo va del 2017 ha habido dos o tres denuncias por maltrato, por abandono, por lo que recalcó que el DIF ha intervenido para que el padre y la madre entiendan que un hijo no es un objeto.