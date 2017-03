Arrollan a oficial de Tránsito en Veracruz Tweet Un oficial de Tránsito Estatal que daba vialidad en calles céntricas de Veracruz fue arrollado por un automóvil, luego que el conductor no se detuviera tras marcarle el alto al circular en sentido contrario. Veracruz - 2017-03-30 17:45:29 - Carlos Parra / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-30-17:45:57 Veracruz Los hechos se registraron este jueves en la esquina de la avenida Salvador Díaz Mirón y Mariano Abasolo de la colonia Centro. Un oficial de Tránsito Estatal que daba vialidad en calles céntricas de Veracruz fue arrollado por un automóvil, luego que el conductor no se detuviera tras marcarle el alto al circular en sentido contrario.



En ese punto, el oficial de tránsito se encontraba dando vialidad para fluir mejor el tráfico.





Sin embargo, de manera sorpresiva salió de la calle Abasolo y en sentido contrario, un Chevrolet Spark cuyo conductor fue increpado por el oficial para detener la marcha por la falta que cometía y en ese momento fue arrollado.





Según las versiones, el tránsito quedó colgando del cofre y toldo varios metros hasta llegar a Díaz Mirón y Virgilio Uribe donde fue detenido por varios motopatrulleros de la misma dependencia.



En ese sitio, el lesionado recibió atendió médica de paramédicos de la Cruz Roja quiénes determinaron no trasladarlo.





Por su parte, el presunto responsable que en ningún momento se quiso bajar del auto, fue llevado con todo y coche a la delegación de vialidad y posteriormente a la Fiscalia Regional donde tendrá que responder por los hechos que causó. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

