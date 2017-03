Inaugura Américo Zúñiga red de atarjeas en la colonia Acueducto

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-30-15:55:01 Xalapa En las calles Fresnos, Liquidámbar y el andador Laurel, ya no corren aguas negras sobre la vialidad. Los gobiernos estamos llamados a encarar prioridades y resolver los rezagos que afectan a la población, porque no basta con reconocer las carencias, hay que ocuparse de su atención para construir la infraestructura básica necesaria, afirmó el alcalde Américo Zúñiga Martínez al inaugurar la red de atarjeas de las calles Fresnos, Mercurio y los andadores Liquidámbar, Pinos, Roble, Sauces, Azaleas y Laurel, en la colonia Acueducto.



El munícipe recordó que en Xalapa se está realizando la mayor obra de infraestructura hidráulica y sanitaria que se había registrado en años, “y la estamos haciendo con total responsabilidad y con el valioso apoyo del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.



La red de atarjeas que entregamos, no solo incrementa la cobertura, sino que evita las descargas a cielo abierto que provocaban problemas de salud a los habitantes del sitio y la contaminación del medio ambiente, señaló. “Hoy en las calles Fresnos, Liquidámbar y andador Laurel de la colonia Acueducto, ya no corren aguas negras sobre la vialidad.



Zúñiga Martínez explicó que la obra inaugurada, en la que se invirtieron más de 1.1 millones de pesos, el 55 por ciento por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el 45 por ciento restante con recursos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), incluyó 657 metros de red de atarjeas, 192 metros de descargas sanitarias, 26 pozos de visita y 80 registros para descarga domiciliaria.



El representante de Conagua, Raymundo Sánchez, señaló que para el gobierno federal es fundamental incrementar la cobertura de agua potable y drenaje sanitario, pero aunque es un tema sustantivo pocas administraciones municipales le apuestan como lo ha hecho el gobierno de Xalapa, que ha mostrado su compromiso con abatir estos rezagos.



Presentes, la síndica Michelle Servín González; los regidores Nelly Reyes López, Lino Jiménez Gómez y Daniel Fernández Carrión; el director de CMAS, Víctor Hugo García Pacheco; la delegada de la Zona Oeste, María Agrícola Cabrera Cruz, y la presidenta del Comité de Contraloría Social, Bartola Corona González.