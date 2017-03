Periodistas de Tuxpan justicia ante asesinatos

Tras el ataque que sufriera el jefe de redacción Armando Arrieta Granado de La Opinión de Poza Rica, la Asociación de Periodistas Independientes de Tuxpan A. C. (APITAC) emitió su postura dirigida al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz así como a la Opinión Pública.



En él, señalan que el gremio periodístico veracruzano vive momentos difíciles, censurado por funcionarios públicos respaldados en el abuso de autoridad, atacado y asesinado, desamparado por el Estado de Derecho, olvidado por los órganos de seguridad; por lo que hoy en día, sufre constantemente las consecuencias de las líneas o críticas que emite en el ejercicio de su profesión.



Ante esta situación, resaltan que sólo le queda alzar la voz, exigir justicia, la aplicación estricta de la Ley, no más, no menos; eso pedimos para aquellos que han sido silenciados por transmitir sus opiniones en torno a la simple realidad del diario acontecer de nuestro país.



En dicho comunicado emitido por quienes integran esta asociación, manifestaron que se unen a la exigencia generalizada de los compañeros, para que las garantías no queden vulneradas y un ¡Ya Basta! en contra de actos lamentables y deleznables cometidos contra periodistas como el ocurrido contra Armando Arrieta Granados, Jefe de Información del periódico La Opinión, herido la madrugada del pasado miércoles en la ciudad de Poza Rica.



Concluyen, " La Asociación de Periodistas Independientes de Tuxpan (APITAC) envía la solidaridad fraterna a los familiares, amigos y al compañero de Armando Arrieta Granados y la exigencia puntual a los tres niveles de Gobierno para que éste acontecimiento, y todos aquellos cometidos en contra del gremio periodístico, no queden impunes".