Pasan lista de supervivencia pensionados de Tuxpan

Luego que se instalara el pasado lunes la mesa de atención a pensionados por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) para el pase de lista de supervivencia, uno de los administrativos, Roberto Aguilar Cruz, señaló que de los 500 que deben de cumplir con este, un gran número ha asistido.



Detalló que será este viernes 31 de marzo cuándo el pase de Revista de Supervivencia Sistematizada correspondiente a esta ciudad concluya y terminarán la atención en esta zona, en Gutiérrez Zamora y Papantla del martes 4 al jueves 6 de abril próximo.



Dijo que se ha venido trabajando las respectivas mesas, al ir checando la vigencia, tomando la huella digital en lector electrónico de cada uno de los pensionados que presentaron su credencial o su talón de pago con su número de pensión.



Acotó que si bien el mayor número de pensionados acude durante los primeros días, hay personas que por diversas situaciones no lo hacen, por lo que a ellos se les da un plazo de un mes más para realizar su pase de supervivencia, acudiendo a los módulos que se instalen en otros municipios.



Hasta el momento, indicó que no se ha registrado ningún caso de personas que acuden a pasar la supervivencia por titulares que ya hayan fallecido, pero únicamente se han dado facilidades a quienes están enfermos y no pueden acudir.