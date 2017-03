Aprueba INE-Tuxpan la instalación de 452 casillas

La Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión ordinaria la instalación de 452 casillas electorales el próximo 4 de junio para la jornada dónde se definirá el presidente municipal, de las cuales 39 serán extraordinarias, 213 serán casillas básicas y 200 contiguas.



De acuerdo a lo señalado por el vocal ejecutivo Gustavo Castellanos Medellín la mayoría de los lugares dónde se habrán de instalar las casillas, son centros educativos, específicamente escuelas primarias ya que muchas de estas se ubican en localidades rurales por lo que se facilitan estos sitios.



Detalló que en su mayoría se instalan es escuelas primarias, así como jardines de niños en minoría, pero también en algunos lugares públicos, como son las bibliotecas y domicilios particulares, este último, en el caso dónde no haya ningún otro tipo de espacio que permita la colocación de las casillas.



En esta ocasión, precisó que no se habrán de instalar casillas especiales luego que los integrantes del Consejo únicamente aprobaran casillas extraordinarias, básicas y contiguas; aunque para este proceso electoral local, en relación a las casillas extraordinarias que se venían colocando con anterioridad, se han aprobado dos más, una de ellas en el municipio de Cazones de Herrera así como una más en el municipio de Tamiahua, previa verificación.



Por ello, se determinó que era válido y necesaria la instalación de estas dos casillas extraordinarias, teniendo un total de 39 de estás, aunque hasta el proceso anterior se venían instalando 37 casillas de este tipo.



Refirió que afortunadamente no se ha considerado que ningún lugar dónde habrán de colocarse las casillas el día de la elección sean focos rojos y que pongan en riesgo la elección, por lo que únicamente las casillas extraordinarias obedecen precisamente a facilitar a los ciudadanos la posibilidad de ir a votar, tomando en cuenta lo que la ley establece sobre la situación geográficamente de los ciudadanos.



Recordó que el distrito en el ámbito federal comprende seis municipios, que son Cerro Azul, Tepetzintla, Álamo, Tuxpan como cabecera municipal así como Cazones de Herrera y Tamiahua.