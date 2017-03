CFE se niega a dar luz a primaria de Cosolea

Por sus supuestas medidas de seguridad y formas que se deben de seguirse según Comisión Federal Electricidad (CFE), en la colocación de un transformador; la Escuela Primaria Hellen Keller se encuentra sin energía eléctrica, alumnos y maestros se la “ven negra” ante las altas temperaturas.



El Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cosoleacaque, Margarito Mariano Martínez, dijo que, hace más de ocho años, a este plantel le colocaron un transformador pero nunca le dieron el seguimiento, no liberaron, no tienen el permiso por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), así se conectaron y así han estado trabajando sin ningún pago a la comisión.



“Entonces, se les descompuso el transformador, vinieron padres de familia y maestros a solicitar el apoyo para cambiar el equipo dañado, pero CFE ya no nos dieron permiso para conectarlo”, dijo.



En este sentido, “nos pidió la Comisión que hiciéramos un proyecto y que regularizáramos esa obra eléctrica, los trabajos físicos son rápido pero la liberación que da la factibilidad que da la CFE, así como el entronque lleva un proceso ha durado mucho tiempo”.



El empleados del ayuntamiento dijeron que, “es tardado la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad, posteriormente se hizo un acuerdo con Pemex para que este y comisión se hicieran a cargo para poder terminar esa obra regular y darle la regularizar, y tenemos oficios donde nosotros hemos estado gestionando en la comisión así como también ante Pemex, y ahora ya no depende de Pemex sino de la comisión”.



Explicó, “nosotros somos un intermediario, pero ya la situación en la que estamos con los padres de familia, ellos creen que es por parte de nosotros del ayuntamiento que no queremos, pero no es así, sino que es la comisión quien tienen la última palabra”.