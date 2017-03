Gobierno no debe ceder ante presiones religiosas: Equifonía Tweet La integrante de la asociación civil Equifonía, Aracely González Saavedra, hizo un llamado para que la administración estatal no ceda ante las presiones de organizaciones católicas como la de Sí a la Vida Xalapa - 2017-03-30 12:30:06 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La integrante de la asociación civil Equifonía, Aracely González Saavedra, hizo un llamado para que la administración estatal no ceda ante las presiones de organizaciones católicas como la de Sí a la Vida.



En entrevista se pronunció porque las autoridades de gobierno del estado y del congreso local deben establecer políticas públicas alejadas de cualquier creencia religiosa.



La activista expresó que la opinión de grupos católicos es respetable, sin embargo, que los asuntos del estado son de salud pública.



Una de las principales promotoras de la segunda alerta de género para Veracruz por agravio comparado, afirmó que las autoridades estatales deben analizar esta problemática, más allá de cualquier postura de la Iglesia Católica,



“Que un grupo religioso manifiesta su postura, lo respetaremos, solo que no se puede en una institución de gobierno reaccionar en función de lo que un grupo opine o crea, sino en función de los datos que se tienen y sobre lo que dijo el Gobierno Federal, en que efectivamente se está poniendo en riesgo la salud reproductiva de las mujeres veracruzanas”.



Principalmente -dijo- en el tema de violencia sexual se corre un mayor riesgo cuando no se les garantiza los servicios de salud necesarios y se debe revisar el tipo penal, Artículo 4, es sexista, clasista y racista.



González Saavedra lamentó la postura del Grupo Sí a la Vida, que dirige, Arturo Segovia Flores, quien calificó mediante un comunicado al gobierno del estado de "antivida", pues crítica las políticas públicas involucradas en el Plan Veracruzano de Desarrollo encaminadas al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.



La activista destacó que fue desarrollado en coordinación con grupos de la sociedad civil y personal académico, pues es el significado de convivir en sociedad, que se escuchen las necesidades de todos los sectores.



Defendió el hecho de que la Universidad Veracruzana, mantenga una postura firme sobre el derecho a decidir de las mujeres, pues es la principal entidad académica del estado con un alto prestigio por el desarrollo de investigación científica que avala el diseño del Plan Veracruzano de Desarrollo, por lo que dijo, se debe apostar por avanzar en el reconocimiento de las garantías individuales.

