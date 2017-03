Xalapa, sin recursos contra discriminación

El Consejo para Prevenir la Discriminación de Xalapa, creado en diciembre pasado en la administración de Américo Zúñiga Martínez, no cuenta con recursos asignados para realizar las diferentes acciones a favor de la ciudadanía y los sectores más vulnerables, lamentaron sus integrantes.



"Todavía no tenemos un rubro asignado, estamos en espera. Eso nos detiene un poco" acusó el académico y consejero, René Cancino Barfusón.



Consideró que lo anterior limita la intención de realizar campañas de difusión para erradicar los diferentes tipos de discriminación en medios de comunicación, por ejemplo.



"Como propuestas hemos considerado lanzar una campaña en medios de comunicación, pero lo que todavía no tenemos definido es un presupuesto para poder estar operando y precisamente una campaña en medios requiere una inversión'.



Según la secretaria técnica, Amaranta Gómez Regalado, el consejo requeriría de 50 millones de pesos al mes para poder operar de manera óptima



"Las labores que tendrían que hacer mensualmente este consejo necesitaría 50 millones de pesos al mes. En esa parte estamos un poco atrasados".



Ante esa situación, la activista dijo que como opción podrían recurrir a algunas asociaciones civiles para gestionar fondos de manera altruista.



"Estamos buscando fondos externos para hacer una campaña a nivel municipal, por ejemplo una fundación, yo trabajo en una fundación, pude ser la fundación Elton John, la Fundación Mc Arthur, a ellos les gusta mucho trabajar con este tipo de iniciativas".



Reconoció que la situación económica es por la que atraviesa el estado es compleja pero confío en que el alcalde Américo Zúñiga Martínez atienda esa demanda tal como lo hizo al intervenir para que se asignara una oficina en el palacio municipal, en el centro de Xalapa ante la pretensión de que este consejo se instalará en un espacio no apto para personas con discapacidad, aunque ese aún es un tema pendiente.