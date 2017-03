Congreso haría consulta pública sobre temas ‘complejos’

Diputados del Congreso local harían una consulta popular para conocer qué opina la ciudadanía sobre matrimonio igualitario y aborto, y en base a ello decidir su voto a favor o en contra de estos temas en ésta soberanía.



Sin fijar una postura, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldan, dijo que harán una encuesta entre la ciudadanía para saber que opinan del matrimonio igualitario y el aborto, y que en base a ello decidirán, si votaran a favor o en contra de dicha ley.



“Son temas complejos y complicados porque cada quien tiene una opinión diferente, unos a favor y otros en contra. Habría que escuchar bien todas las voces haciendo prevalecer la idea más general que la gente tiene. Nosotros haciendo una cuestión responsable, hacer un tipo de encuesta para ver qué es lo que opinan los de abajo”.



Callejas Roldan pidió a los reporteros, que en el mes de mayo o cuando se legisle sobre el tema, platiquen al respecto, toda vez que hacerlo en este momento, “sería apresurado”



Insistió en hacer una encuesta para saber la impresión que tiene la sociedad sobre estos temas, “Tendríamos que revisarlo y sentir como piensa la sociedad. Una cosa es lo que piensan los que están arriba y otra cosa es abajo”.



Precisó que la determinación de que los congresos estatales legislen al respecto, no los obliga aprobara favor dichos ordenamientos jurídicos, “nos obliga a ver y a revisarlo, ver la mejor forma de sacarlo, si es una alerta hay que ver cómo está hacia abajo no lo que piensan los diputados, ver el fondo”.



En otro tema informó que el ajuste “real al presupuesto” estatal es de mil 800 millones de pesos “pero necesitamos más”.



“La información del ajuste real es de mil 800 millones de pesos, y nosotros necesitamos que hagan un reajuste de secretaria por secretaria, en lugar de querer ir a la baja, han venido los secretarios y quieren aumento de presupuesto y no podemos autorizar aumento si queremos hacer un ajuste a las finanzas y abonarle todo”.



Manifestó que la bancada priista no está en contra del ajuste “siendo congruente, pero necesitamos que se revisen todas las secretarias, que tienen presupuesto alto y realmente para el tamaño y la actividad que realizan sería mejor turnarlo a las dependencias de importancia”.



Dijo que revisaran la propuesta, y cuando su bancada este conforme, entonces "se presentaría al pleno para autorizarlo o desecharlo”.