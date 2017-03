Sin garantía que siga reforma tras 2018: Nuño

La nueva reforma educativa impulsada por la actual administración no está garantizada que pueda continuar con el cambio de gobierno en 2018, reconoció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.



Al participar en el decimosegundo Foro Summit annual, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), el funcionario aseguró que el nuevo modelo educativo solamente puede salir adelante si se tiene un respaldo político muy grande y fuerte y si se trabaja de manera muy decidida y a diario, pero se puede echar abajo, advirtió.



Sin mencionar directamente a Andrés Manuel López Obrador, aludió: "hay un precandidato a la presidencia que dijo que va a borrar esto y que de llegar echaría abajo el nuevo modelo educativo, hasta dijo que le daba risa, entonces es un tema que no está garantizado y va a ser parte del debate político en las próximas elecciones. Va a ser parte de las decisiones que tendrá que tomar el electorado de nuestro país si quiere que el proyecto continúe o no, porque sin duda va a ser parte del debate.



"Esperemos que que el proceso se pueda consolidar como una política de Estado y ese es nuestro objetivo, pero hoy la verdad es que todavía no estamos en ese punto y sí existe ese riesgo".



El nuevo modelo educativo, dijo, no está garantizado, esa es la realidad. "Hay una reforma educativa que está en la Constitución y hay leyes y eso da una cierta garantía de que esta visión pueda continuar. Sin embargo, si bien hacer los cambios legales, hacer el cambio en la Constitución y hacer las nuevas leyes era una condición indispensable para poder hacer este cambio educativo no es suficiente".



Con información de La Jornada

