Dictan un año de prisión preventiva a Mauricio Audirac, acusado de desviar recursos del Seguro Popular

La jueza de control Alma Sosa Jiménez dictó un año de prisión preventiva a Mauricio \"N\", exsecretario de Finanzas y Planeación de la administración del prófugo Javier Duarte de Ochoa, como posible culpable del delito de coalición de servidores públicos.



Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores y Hechos de Corrupción abundó que Mauricio \"N\" fue secretario de finanzas de julio de 2014 a marzo de 2015 y que entre el 21 de julio de 2014 al 28 de noviembre de ese año se reunió con el director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Leonel Bustos Solís y con el tesorero estatal Tarek Abdalá Saad (actual diputado federal) para realizar medidas contrarias a la ley de salud con tal de impedir el ejercicio de 2 mil 300 millones de pesos que se desviaron a una cuenta de Banorte y que tenían como destino los programas sociales de Oportunidades y Seguro Popular, entre otros.



Durante la audiencia de imputación, que culminó a las 2:00 horas de hoy, la juzgadora desechó el amparo 337/2017 otorgado por el juzgado décimo séptimo al precisar que era ambiguo. El documento fue presentado por los abogados Ulises García Martínez y Álvaro Flores Nicolás, pero estaba dirigido a los Juzgados de Primera Instancia que corresponden al antiguo sistema de justicia penal y \"a otras autoridades\". Tampoco tenía hora de expedición.



Previamente Mauricio \"N\" promovió el amparo 1282/2016 en el Juzgado Décimoquinto y los 1287/2016 y 1406/2016 en el Juzgado Primero que lo respaldaron para no presentarse a declarar el 6 y el 19 enero de este año.



La defensa también dijo que hubo una serie de irregularidades durante su detención, entre estas el hecho de que las autoridades ministeriales de Puebla lo presentaron primero ante la Fiscalía de aquella entidad en lugar de traerlo directamente al estado.



Sin embargo, la jueza confirmó que existe un convenio de colaboración entre ambas entidades y dijo que la orden de aprehensión se realizó con total apego a la ley.



La jueza determinó que la defensa de Mauricio\"N\" no aportó las pruebas necesarias para comprobar que no necesitaba la prisión preventiva y debido a que el investigado cuenta con recursos suficientes para salir del país le dictó la medida cautelar y de un año. La próxima audiencia será el 4 de abril a las 15 horas.



La pena que podría alcanzar es de 6 meses a 6 años de prisión con una multa de 200 salarios mínimos, según el Código Penal del Estado