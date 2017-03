Queman a Duarte en inicio del Carnaval Cardel

Gary Montes/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-30-08:28:20 Cardel Se dio Inicio a las fiestas carnestolentas en la ciudad de cardel ayer por la noche, el recinto para este inicio del carnaval cardel 2017 se ubico en el campo de sección 19 donde asistieron mas de mil personas.

Se dio Inicio a las fiestas carnestolentas en la ciudad de cardel ayer por la noche, el recinto para este inicio del carnaval cardel 2017 se ubico en el campo de sección 19 donde asistieron mas de mil personas.



La sociedad cardelence llevo a cabo la quema del mal humor eligiendo la imagen del ex gobernador profugo del estado de Veracruz, Javier Duarte de ochoa.



Este mal politico que dejo en completa ruina todo el estado, dejando mucho odio recordando a este personaje pero no de muy buena manera.



El ex gobernador prófugo sigue presente en los jarochos y en la quema del mal humor de Ciudad Cardel.



En este mismo evento se llevo a cabo la coronación de los reyes GAY 2017 Cardel.



El rey gay fue Gustavo 1, por otra parte la Reyna Gay Karla 1 fue coronada tambien, acompañada de su corte real al evento asistió Felipe de Jesús Fabián Medina, Alcalde del municipio de La Antigua.



Este evento estubo resguardado por policias estatales del Cuartel Regional Aurelio Monfort, Policias Viales, Transito del Estado, y supervisado por Julian Flores Cabrera director de protección Civil municipal.