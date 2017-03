Echan de la UTSV al líder del sindicato

Ana Isabel Cruz Hernández / Agencia Imagen del Golfo2017-03-29-20:56:54 Nanchital Fuerte abolladura y rayones sufrió la camioneta Chevrolet, quien era manejada por Vázquez Briones, al entrar de manera veloz a las instalaciones de la UTSV.

Rescinden contrato e impiden la entrada a la escuela al secretario del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, Manuel Vázquez Briones.



Aunque la noticia del despido del secretario del Sindicato de Trabajadores, se quiso manejar con mucho sigilo y discreción por parte del director Mauro Sánchez Pola (“El Patrón” como le dicen en la universidad), nada más no se pudo, porque al prohibirle la mañana del martes la entrada a Manuel Vázquez Briones, este hizo su gran escándalo, aprovechando un descuido del vigilante se enfiló y entró al estilo de “Rápido y Furioso” en su lujoso vehículo Chevrolet Trax, color vino, placas YKK 4183, el cual sufrió abolladuras y rallones dejando pintura verde de la puerta de entrada de la escuela, alumnos y personal que presenciaron esta acción, dijeron a Imagen el Golfo no estar sorprendidos de la manera de actuar del líder, ya que no es la primera vez que impulsado por la ira ha puesto a la escuela en jaque.





SE REUNIÓ CON AGREMIADOS



Vázquez Briones, una vez dentro de la Universidad, caminó hasta las oficinas del Sindicato, estando dentro convocó a una reunión con los agremiados, donde les comentó lo que había pasado y la manera en que tuvo que entrar por la fuerza a la Universidad, ya encarrilado dejó bien clara su posición y mencionó a los maestros que no se va a doblegar ante “El Patrón” Sánchez Pola, quien con artimañas quiere tenerlo del cuello y contra la pared, para de esta manera negociar en la próxima conciliación que van a tener, la rescisión de su contrato, contra el pliego petitorio de los trabajadores, por otra parte indicó que el 24 de abril es la fecha en la que el sindicato va a tener su asamblea y ahí determinará las acciones que van a tomar ante este conflicto, por lo pronto les pidió a los sindicalizados aguantar el baño y la aguerrida postura del rector.





TIENE GRUESO EXPEDIENTE



Fuentes cercanas al Director Mauro Sánchez Pola (El Patrón), mencionaron que el líder del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, Manuel Vázquez Briones, cuenta con un grueso expediente de su trayectoria como líder sindical, debido a este gran detalle fue rescindido su contrato y tendrá que permanecer fuera de la institución, dijeron también que “El Patrón” está tranquilo y trabajando confiado que pronto la manzana podrida saldrá de la canasta y cuenta con todo el apoyo de su mentor Alejandro Torruco Vera, director de Educación Tecnológica del Estado.