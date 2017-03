Necesario código penal para la justicia de la mujer: IMM

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-29-20:21:25 Coatzacoalcos La directora del IMM, urgió reformar el Código Penal de Veracruz, para garantizar la impartición de justicia a las mujeres víctimas de violencia.

Es necesario cambiar el Código Penal del Estado de Veracruz, para garantizar la impartición de justicia a las mujeres víctimas de violencia, señaló Minerva Montoya Rojas, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).



Luego de que Anuar González Hemadi, juez tercero del distrito judicial federal de Veracruz, con sede en Boca del Río, concediera un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes apodados ‘Los Porkys’, acusados de pederastia y abuso sexual contra una menor de edad, varias organizaciones dedicadas a la defensa de la mujer han mostrado su indignación.



Tal es el caso del IMM en esta ciudad, cuya directora consideró como “grave” el dictamen del juez. Y es que hace unos días, González Hemadi determinó que el delito de pederastia imputado a Diego, no quedó fehacientemente comprobado, por lo que con este amparo podría recuperar su libertad.





“Le tocó los senos, le metían sus manos debajo de la falda, y (Cruz Alonso) le introdujo sus dedos por debajo del calzón y se los introdujo en la vagina, pero no observa una intención lasciva ni intención de ‘copular’, por lo que lo sucedido no se considera un acto sexual ni intención lasciva, sino un roce o frotamiento incidental”, detalló el magistrado.



Urge reformar Código Penal



De acuerdo con Minerva Montoya, “el abuso sexual va desde palabras que violenten a la víctima en función de su sexo, y no hace falta que los hayan encontrado infraganti”.



“Realmente es indignante, porque entonces qué se necesita para que lo declaren como una violación… es inconcebible. Por supuesto que está violentando la integridad y los derechos humanos de una mujer, de veras es indignante que este juez haya dictaminado eso”, reclamó.



En ese sentido, la directora del IMM urgió una modificación al Código Penal de Veracruz, pues éste aún considera que rozar por afuera las partes íntimas de la mujer, no es un abuso sexual, lo que podría dar pie a más abusos y violaciones.



“Yo creo que ahí nuestros diputados y nuestras diputadas tienen que ponerse las pilas en el sentido de reformar esto; no puede ser, ¿entonces a qué estamos expuestas las mujeres?”, insistió.



Hasta el momento, dijo, el IMM no ha atendido casos de este tipo; sin embargo, destacó que psicológicamente, un abuso sexual o una violación pueden afectar mucho a las víctimas, al grado de marcarlas para toda la vida, en sus relaciones con los hombres y todo su entorno.