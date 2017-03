Urge nuevo techo en mercado Morelos de Coatza

Bibiana Varela / Agencia Imagen del Golfo2017-03-29-20:13:27 Coatzacoalcos Gran parte del techado del mercado Morelos, presenta huecos y grietas que facilitan las filtraciones de agua.

Locatarios del mercado Morelos, urge el cambio total del techado del centro de abasto; aseguran que las láminas ya se encuentran rotas, y temen más filtraciones durante la temporada de lluvias.



“Las láminas son inservibles, no se pueden parchar por atrás porque se hacen más huecos, no se puede subir la gente; entonces lo que hacemos es taparlos con impermeabilizante espuma por la parte de adentro”, externó José Antonio Urbina, tesorero de la Unión de Locatarios y presidente de la Coalición de Mercados.



Señaló que este mercado cuenta con mil 300 láminas, y para renovar todo el techado, se requiere una inversión aproximada de un millón y medio de pesos.



Con el cambio de láminas, dijo, también se tendrá que hacer el cambio de la instalación eléctrica y la rehabilitación o sustitución de gran parte de la estructura metálica del techo, pues hay partes bastantes corroídas que cuentan con 54 años de antigüedad.



De acuerdo con José Antonio Urbina, si bien el Ayuntamiento de Coatzacoalcos ha aportado el impermeabilizante, éste ha informado que no cuenta con los recursos suficientes para poder dar mantenimiento a todo el centro de abasto.



En ese sentido, al ser uno de los mercados más emblemáticos de Coatzacoalcos, y el de mayor afluencia, pidió por lo menos la reparación de la mitad del techado antes de que llegue la temporada de lluvias intensas, “para que aguante un año más, y entre dentro de las obras de la próxima administración municipal”.



Según el tesorero, el mal estado de las láminas ya les ha causado algunos problemas, principalmente con las filtraciones. Y es que con tan sólo una lluvia moderada, los pasillos del inmueble comienzan a encharcarse, lo que ha ocasionado la pérdida de algunos clientes.



“Hay varios pasillos que sí se inundan feo con los aguaceros, y es un problema adentro del mercado; ahorita tenemos problemas también de azolve de drenaje, y le vamos a pedir a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que venga a desazolvar”, apuntó.





Les dan su ‘manita de gato’



Dentro de las reparaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Coatzacoalcos a este mercado, está el mantenimiento de los tableros de la red eléctrica, con una inversión cercana a los 200 mil pesos.



Este centro de abasto cuenta con seis tableros, de los cuales, falta por componer uno. En este tablero, hay varios medidores inservibles y algunos de los cables están desgastados, por lo que urge una rehabilitación integral, que podría requerir una inversión de aproximadamente 40 mil pesos.





Entrarán en el paquete



Juan Pablo Sosa González, regidor con la comisión de Mercados, informó que todos los centros de abasto, tanto de Coatzacoalcos como de Villa Allende, serán contemplados en el plan de obras 2017, donde se determinará el presupuesto que se asignará a cada uno de ellos.



Tan sólo en la cabecera municipal, existen seis mercados: Coatzacoalcos, Morelos, Puerto México, Úrsulo Galván, 12 de Noviembre, Constitución; mientras que en Villa Allende se encuentran el Zamora y el 18 de Marzo. Entre las principales necesidades de estos centros de abasto, dijo, está el mantenimiento de la estructura, el cambio de láminas y pintura.



El funcionario, reconoció que uno de los que urgen un mantenimiento integral es el Morelos, donde el deterioro de las láminas ya es evidente. Aquí, aparte del presupuesto que se apruebe por el cabildo de Coatzacoalcos, se requiere un presupuesto que venga del Gobierno del Estado; la petición apenas se está integrando, para enviarla en los próximos días a la ciudad de Xalapa.