DIF de Coatza mantiene vacunación contra el papiloma

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-29-20:09:00 Coatzacoalcos Las niñas entre 9 y 12 años de edad, deben ser vacunadas contra el VPH, destacó la directora del área médica del DIF.

El DIF municipal de Coatzacoalcos, continúa aplicando la vacuna del papilomavirus a niñas de entre 9 y 12 años de edad, para protegerlas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer cervicouterino.



De acuerdo con Gabriela Segovia Álvarez, directora del área médica del DIF municipal, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, toda esta semana permanecerán aplicando la vacuna del papilomavirus, así como estudios de Papanicolaou.



Hasta el momento, han aplicado más de 15 vacunas a menores, principalmente en los ejidos 5 de Mayo, Colorado, Guillermo Prieto, Francisco Villa, La Esperanza y Almanza, donde han llevado a cabo diversas jornadas.



Al ser destinadas sólo a niñas entre 9 y 12 años de edad, la directora del área médica indicó que regularmente se aplican entre 15 y 20 vacunas por mes, contrario a los fármacos contra el neumococo y la influenza, cuyas dosis aplicadas a niños y adultos mayores, llegan a superar las 500 mensuales.



Segovia Álvarez, precisó que respecto a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, existen estudios donde se ha demostrado que tiene una medida de prevención de casi el cien por ciento, contra ciertas cepas de papilomavirus.



No obstante, reconoció que hay dos tipos de VPH que son mucho más agresivas, donde se ha encontrado que sí pueden presentar en etapas futuras un cáncer cervicouterino. Para ese tipo de cepas, dijo, ya se están analizando las respuestas de prevención.



Según Gabriela Segovia, en el DIF de Coatzacoalcos no ha habido casos nuevos de cáncer cervicouterino desde hace dos años, ni detecciones positivas del Virus del Papiloma Humano; sin embargo, continuarán con las campañas de prevención, pues señaló que esto no es excusa para bajar la guardia.