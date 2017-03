Obliga Trump a México a 'ordenar la casa': analista

Las políticas proteccionistas aplicadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligan a México a “ordenar la casa”, aseguró Luis Felipe Bravo Mena, analista político y consultor empresarial.



“La ruptura que Trump ha producido obliga a México, lo obliga, no hay alternativa, nos obliga a ordenar la casa… la crisis pasada nos salvó porque cuando se hundió la economía después de la quiebra del ‘94… nos salvó el Tratado de Libre Comercio, hoy México no tiene tablita de salvación, o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie”, enfatizó.



Este país -destacó- debe construir su estado de derecho para poder atacar a la corrupción y la inseguridad además de que la constitución del mismo encaminaría los resultados de las reformas estructurales.



Criticó que las reformas que se han realizado en el país se han encaminado al beneficio de pocas personas no que no permite una competencia en igualdad de condiciones y por ende la riqueza se concentra en el mismo núcleo.



“El país está sobrediagnosticado, no necesitamos un tratado otra vez de reformas, otros cuarenta pactos por México y acuerdos por México. El país tiene muy claro lo que tiene que hacer para ponerse en orden y para que todo lo que hemos hecho en los últimos treinta años no se vaya a un voladero y lo reordenemos y lo reencaucemos.



Fundamentalmente el problema de la falta de estado de derecho es el origen de la corrupción y de la inseguridad, por donde le busquen.



“Nuestra economía de mercado que está contrahecha por reformas sin estado de derecho, reformas pero sin ir a fondo, reformas pero hechas para beneficiar compadres provoca que tenemos finanzas públicas débiles, muy débiles, en riesgo, y una alta concentración del dinero. Claro, si las reformas estructurales es para beneficiar a 44 personas en el país pues evidentemente la concentración del dinero es un problema muy serio. Aquí hay una tensión social grave… esto provoca desde la pobreza, la desigualdad, la disparidad regional es producto de esto, de la economía contrahecha”, explicó durante su conferencia magistral en una reunión de socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz.



Destacó que a esto se le suma que a pesar de que se han aplicado esfuerzos en el sector educativo estos no han sido suficientes porque el sistema educativo obsoleto ha desencadenado la falta de oportunidades para muchas personas pues produce recursos humanos deficientes para el país.



Sin embargo alcanzar el estado de derecho para México sería algo nuevo, pues en toda la historia no existe el antecedente de haber contado con esta garantía, sobre todo en un país que ha vivido en revoluciones y que en los últimos años se ha tomado conciencia de la necesidad de alcanzar esta condición para ser un país moderno que pueda enfrentarse a retos mundiales, respondió Bravo Mena.