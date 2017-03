No cesa el robo de motocicletas en Carranza Tweet Ante la poca vigilancia policíaca, tan sólo en este mes de marzo, un total de ocho motocicletas fueron robadas en la localidad Suchilapan de López Arias, municipio de Jesús Carranza; solo una unidad fue recuperada por un \\\'golpe de suerte\\\' debido a que ésta presentó una falla mecánica Jesús Carranza - 2017-03-29 19:55:47 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-29-19:56:17 Jesús Carranza En tan solo un mes 8 motocicletas fueron robadas en la localidad Suchilapan de López Arias, municipio de Jesús Carranza. Ante la poca vigilancia policíaca, tan sólo en este mes de marzo, un total de ocho motocicletas fueron robadas en la localidad Suchilapan de López Arias, municipio de Jesús Carranza; solo una unidad fue recuperada por un \\\'golpe de suerte\\\' debido a que ésta presentó una falla mecánica.



De acuerdo a fuentes dignas de crédito, los robos ocurrieron principalmente durante el transcurso de la madrugada aprovechando los ladrones que solo existe un policía en esta localidad y custodia la agencia municipal.



La mayoría de las motocicletas son de la marca Italika modelos F150 utilizadas para repartir productos principalmente de tiendas de abarrotes.



Aunado a los robos de motocicletas, en días pasados los ladrones también consumaron un robo en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Emiliano Zapata, de la colonia centro.



Los agraviados infieren que las unidades robadas son trasladadas a la localidad Plan de San Luis, en el estado vecino de Oaxaca; la mayoría prefieren no denunciar los hechos para evitar trámites morosos.



Una de las motocicletas recuperadas – tras que se le apagara a los ladrones – es propiedad del exalcalde perredista Leobardo Benítez Osorio, según indicó una fuente policial.



La localidad carranceña de Suchilapan de López Arias fue reconocida a nivel nacional e incluso internacional tras que se registrara un enfrentamiento entre fuerzas federales y una organización delictiva con saldo de veinte abatidos, ocurrido en diciembre del 2016 a inicios de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares; en un principio diversas corporaciones policíacas literalmente blindaron ese sector geográfico, sin embargo hoy en día luce como un poblado en el abandono y el olvido.



En ese entonces el alcalde carranceño Gilberto Guillén Serrano, aceptó no contar con suficientes elementos policíacos para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos, situación que ahora se refleja en el aumento de los robos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario