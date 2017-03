Entrega Américo Zúñiga muro de contención en Telesecundaria

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-29-18:02:50 Xalapa En Xalapa construimos obras para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, señala Américo Zúñiga.

En el Ayuntamiento de Xalapa hacemos obras de responsabilidad para garantizar la seguridad de la ciudadanía, por encima de aquellas que solo se ven, afirmó el alcalde Américo Zúñiga Martínez al entregar el muro de contención en la Telesecundaria Guadalupe Victoria, en la colonia Rotaria, a través del programa Alcalde en tu Escuela.



Para muchos políticos es más importante el aplauso fácil, el que la obra que se haga se vea y sea muy grande, aunque no sirva tanto, pero para nosotros es prioritario proteger la integridad física de quienes están en las escuelas, por eso le estamos apostando a la realización de muros de contención, obras que no se ven tanto pero que son muy necesarias.



En ese sentido, explicó que también se le está apostando a la construcción de colectores pluviales, que son menos visibles que las grandes avenidas, pero que para una ciudad como Xalapa son muy necesarios debido a la gran cantidad de zonas inundables.



“Nosotros estamos atendiendo el gran rezago que existe en materia de infraestructura hidráulica y sanitaria, haciendo una inversión histórica en la materia. Son obras que no se aplauden, ni se reconocen, pero que son de responsabilidad política”.



Después de inaugurar el muro de contención, que requirió una inversión de más de 1.5 millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), Zúñiga Martínez hizo entrega a la escuela de tres pantallas LED y de reconocimientos a estudiantes y maestros destacados.



La directora de la Telesecundaria Guadalupe Victoria, Surya Elisa Pérez Aburto, agradeció la obra entregada, que es de suma importancia para la seguridad de los alumnos, así como la sensibilidad del munícipe hacia las escuelas, “porque normalmente los alcaldes no se preocupan por este tema”.