Investigan grabación de película porno en Panteón de Guadalajara

Un video pornográfico grabado en el Panteón de Mezquitán ha causaso polémica, pues no se otorgaron permisos de filmación.

2017-03-29

El Alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, aseguró que se investiga la filmación de un video pornográfico en el Panteón de Mezquitán, de los más antiguos de la zona.



La filmación fue catalogada como clandestina, pues no se otorgaron permisos para que el video erótico se llevara a cabo en el sitio.



Según la oficina de Ayuntamiento, en 6 meses no se han emitido permisos de grabación. El problema radica en lo grande del camposanto y el poco personal para su vigilancia.



La cinta pertenece a la productora mexicana SEXMEX, que tiene una filial en Guadalajara y se dedica además a organizad las Expo Sex en la Ciudad de México, la capital de Jalisco y el Estado de México.



Con información de El Informador/SDP Noticias

