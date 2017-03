Pide Canaco castigar a ex funcionarios duartistas

En Veracruz hace falta que se trabaje más en el combate a la corrupción y en castigar a los exfuncionarios que llevaron a la quiebra financiera del Estado, señaló Jesús Muñoz de Cote Sampiery, presidente de la Cámara Nacional de Comercio a nivel local.



Expresó que así como en Chihuahua no se permitió que tomará protesta un legislador se debe ejercer justicia en el caso de Veracruz ya que muchos exfuncionarios adquirieron fuero y no han sido sancionados por los malos manejos de recursos.



\"Es lamentable que gente que formó parte de toda esta red de corrupción siga teniendo posiciones y oportunidades, finalmente somos respetuosos de los procesos legales pero si queremos que se les castigue como se debe con la responsabilidad que puedan haber tenido en la crisis de corrupción del estado pero a veces hay lagunas en los procesos legales\".



Confió en que la Comisión de la Verdad recientemente instaurada en el Congreso local permita esclarecer lo que ocurrió con el manejo de los recursos en las últimas tres administraciones estatales.



Sin embargo admitió que cinco meses de trabajo serán insuficiente ante el boquete financiero y los compromisos crediticios por los que atraviesa la entidad.



\"Es un proceso complicado y deben hacerse las revisiones necesarias. Considero que es poco el tiempo y que hay mucho por hacer, la situación es muy complicada pero al menos se están haciendo las revisiones y estrategias para salir adelante\".



Afiliados de la Cámara Nacional de Comercio se reunieron con el exadministrador del servicio de administración tributaria Aristóteles Núñez con quien trataron temas relacionados con el futuro de el estado, los retos que se tienen para 2017 y la forma en la que se pueda hacer frente a toda la situación actual.



\"Somos nosotros mismos los que tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante en el sentido de que debemos generar economía y no quedarnos con los brazos cruzados esperando a que el gobierno haga lo que deba hacer para salir adelante. Él le apuesta mucho al tema de educación entonces nos hace hincapié en lo que podemos hacer como empresarios\".