En el Sur SEP llama a tomar medidas ante inseguridad

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-29-13:51:58 Coatzacoalcos El delegado de la SEP Lorenzo Hermida Mayans dijo que ya se ha recomendado a docentes vigilar la actividad fuera de las escuelas

Tras el asesinato de la docente en Minatitlán, la delegación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coatzacoalcos recomienda a maestros, y padres de familia tener cuidado.



Incluso, este mismo miércoles en un colegio de Coatzacoalcos se suscitó el intento de secuestro de una familia. El delegado de la SEP Lorenzo Hermida Mayans dijo que ya se ha recomendado a docentes vigilar la actividad fuera de las escuelas.



“Normalmente como siempre que todo mundo se cuide, que los maestros al ver alguna cosa rara fuera de sus escuelas, un carro que tiene mucho rato estacionado con personas adentro, que avise, que hable, para que enseguida vaya la policía o la vigilancia”, expresó.



Señaló que algunas veces son padres de familia que se quedan a esperar a sus hijos, pero independientemente de eso por si ven alguna otra cosa la invitación es a avisar de inmediato.



Dijo que también se le ha pedido a Seguridad Pública que hagan los rondines normales para evitar robos, sobre todo durante las horas escolares, en la que los niños y jóvenes se encuentran en las escuelas.



“Hasta ahora no hay conocimiento de parte de la delegación de que haya habido víctimas”, dio a conocer respecto a la situación de seguridad en Coatzacoalcos.



En cuanto a la próxima temporada vacacional, manifestó que se solicitará a Seguridad Pública mantener vigilancia, que se implementen operativos ya que las instituciones se quedan vacías.





SÍ LE PONEN INTERÉS



Afirmó que se han reunido con algunos supervisores, para platicar sobre el asunto de inseguridad.



“Faltan los directores, pero ellos no se acercan mucho, sí se les hace la recomendación que estén con más cuidado, estar pendientes”, recalcó.



Considera que sí debe haber temor entre la población estudiantil, pero que no se lo han manifestado a la delegación.