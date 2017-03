Violencia afectará llegada de turistas: hoteleros

Para el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Región Xalapa, Marcos Suárez Domínguez, los hechos de violencia que se han registrado en las últimas fechas en el estado afectará la llegada de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa.



Entrevistado vía telefónica, expresó que lo que acontece en la entidad son unas “imágenes terribles” que se están enviando hacia el exterior, no solo dentro del país sino a nivel internacional.



“Esa parte de la inseguridad nos sigue afectando, sigue creciendo no ha parado y hasta el momento lo que hemos visto es que el Gobierno está atado de manos. Los empresarios, hoteleros y de todo tipo nos vemos afectados por este tipo de situaciones”.



Mencionó que cuando llegan algunos turistas a la capital veracruzana, preguntan a los prestadores de servicios sobre el tema de la inseguridad; comentó que la mayoría de personas que llegan a hospedarse generalmente vienen a realizar algún trámite burocrático y otros llegan de visita para ver a algún familiar.



“Es poco el turista que llega a Xalapa, no así la región que siempre se ve más beneficiada, pero sí, existen ocasiones en que los pocos que llegan nos preguntan cómo está la seguridad para salir a divertirse sobre todo por las noches”.



Suárez Domínguez, mencionó que pese a esta situación confían en tener una buena derrama económica en ocupación hotelera, sin embargo, que la realidad es más fuerte y no esperan que exista la llegada de turismo como en años anteriores.



El empresario hotelero comentó que representantes de la industria sin chimenea de Veracruz se encuentra en el tercer día del Tianguis Turístico que se realiza en el puerto de Acapulco, con la finalidad de ofertar los servicios que brindan en las siete regiones de la entidad.