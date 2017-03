Regresa Pennywise en el remake de 'Eso' Tweet El payaso Pennywise está de regreso en los drenajes: el primer tráiler de la película "Eso", basada en la novela de Stephen King y remake de la popular cinta de terror de 1990, muestra a partir de hoy al demonio experto en desaparecer niños, y ya ha levantado las primeras reacciones de horror en Internet. Redacción - 2017-03-29 13:36:12 - Informador.com.mx / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-29-13:37:10 Redacción Foto tomada de @WBPictures_Mx



Las compañías Warner Bros y New Line Cinema producen el remake de "Eso" que se estrenará el próximo 8 de septiembre, acerca de un grupo de amigos que deciden enfrentar, 30 años después, al monstruo que los acosó cuando eran niños.



El tráiler destaca la pregunta "¿A qué le tienes miedo?", en alusión al principal "poder" del payaso de la historia, que usa los temores individuales en contra de los niños. Sin embargo, deja ver apenas algunos pocos momentos del nuevo aspecto de Pennywise, uno de los personajes más famosos de la obra del escritor estadounidense de terror.



El 'remake' llegará el 8 de septiembre próximo, con la dirección de Andrés Muschietti y Bill Skarsgård a cargo del recordado personaje.



Todos flotan y tú también flotarás...

Tus peores miedos vuelven para acosarte con el nuevo tráiler de IT (Eso) #ItLaPelícula pic.twitter.com/VvC5IB0LBE — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) 29 de marzo de 2017





