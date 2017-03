Exige joven justicia tras amputación en Veracruz

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-28-20:41:52 Veracruz Han pasado ya tres años desde que la muchacha sufrió la amputación de su pierna derecha cuando un autobús de la ruta La Laguna con número 206 la atropelló en la licalidad de La Capilla, municipio de Medellín de Bravo.

Tras perder su pierna por culpa de un cafre del servicio urbano, la joven Isabel Moreno Heredia aún espera la reparación del perjuicio causado, pues la aseguradora Cualitas se niega a pagarle.



Este terrible accidente le transformó la vida a la joven de 27 años, quien actualmente se dedica a las labores domésticas, pues hasta el día de hoy sufre las consecuencias de aquel accidente.



Afligida por su situación, la agraviada dijo estar muy cansada de las injusticias sufridas, aunado al hecho de que no se puede adaptar a su prótesis y debe usar muletas, lo que ya dejó estragos en su clavícula.



El juicio se encuentra radicado en la causa penal 258/2014 del Juzgado Primero de Primera Instancia, donde el pasado mes de enero del presente año fue emitida la sentencia a su favor.



Pese al mandamiento judicial, la aseguradora Cualitas y el dueño de la ruta La Laguna-La Capilla no se han presentado para notificarse y se niegan a cubrir los gastos y la reparación del daño.



Acompañada de su abogado defensor, manifestaron que dicha empresa se rehúsa a pagar la indemnización bajo el argumento de que no lo amerita, pese a que la joven perdió su pierna con graves secuelas.



Ante la negativa de la aseguradora y los dueños de la ruta por cubrir la reparación del daño, la joven pidió a las autoridades judiciales que se les castigue con cárcel, pues esto no puede quedar impune señaló.



El 6 de febrero de 2014, Moreno Heredia y un compañero de trabajo viajaban en una motocicleta cuando fueron impactados por el camión con económico 206 conducido por Enrique Martínez Hernández.



Por último, señaló que el operador de dicha unidad actualmente permanece libre, pues nunca recibió el castigo correspondiente, además que el autobús sigue circulando en la misma ruta.