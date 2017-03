El salto cuántico y el despertar de la conciencia: Jofiel, monje cósmico

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-28-19:50:02 Veracruz Jofiel monje cósmico

Durante una visita a la agencia de noticias Imagen del Golfo AA Jofiel 441 habló sobre el salto cuántico y el despertar de la conciencia. El meta-coach impartirá un seminario de interconexión denominado “Coordenadas hacia la iluminación, la nueva era de Acuario” el próximo sábado 1 de abril.





-Yo soy Jofiel y soy monje cósmico



¿De qué trata este seminario de interconexión?

-Van a encontrar una sorpresa, yo estoy transmitiendo por primera vez en el planeta las claves para la iluminación, el protocolo que hay que seguir para unificar el campo electrónico. Ya estamos ahora en momento de iluminación.



¿Qué tan complicado es alcanzar la iluminación en una época donde todo está por encima de la energía?

-Qué tan complicado es vivir en la inconsciencia, que es lo que está viviendo la humanidad, está viviendo en la inconsciencia y qué tan sencillo es cumplir una serie de requisitos básicos como son unas oraciones especiales, unas meditaciones de interconexión, una nutrición correcta con unos ayunos fantásticos, una no nutrición bien programada y luego un comportamiento adecuado como bien dicen todas las religiones, que muchas hablan de lo mismo, que debemos tener una conducta moral adecuada.



¿Qué ha perdido el mundo?

-La conciencia. Se han olvidado que esto es un show, que esto simplemente es una línea de tiempo, es una obra de teatro, que pertenecemos, venimos de lo invisible, somos almas y las almas son invisibles, somos almas viviendo en un cuerpo y se han olvidado de eso. Llevamos tanto tiempo con el disfraz que nos creemos que esto es una fiesta de disfraces y ya es permanente, uno se cree arquitecto, el otro se cree abogado, una se cree guapa, la otra lista, nos hemos pensado que es la identidad de esta es lo que es y no, no es eso.



¿Viven de lo material?

-El cuerpo es el físico que es lo material, viven metidos en lo material que es metidos en el cuerpo y esto sólo es una funda para transitar por aquí. La funda no se cuida en absoluto, se maltrata y uno de los maltratos más importantes es la falta de amor propio.



¿De qué forma se alcanza la conciencia?

-La forma de alcanzar la conciencia es a través de la mente. Entendiendo cómo funciona todo esto porque la fe no es empírica, la fe se ha de trabajar, pero ahora ya no vale la fe ciega. Ahora ya hemos de trabajar en una fe técnica, una fe que tiene que estar consolidada y tiene que estar estructurada a base de entender cómo funciona todo esto. Si no entendemos cómo funciona un universo cuántico, si no entendemos qué es la metafísica, que ya lo decía Aristóteles y Platón y muchos más: si no entendemos qué es la zona invisible no podemos entender la visible porque la visible es la trampa.



¿Es difícil aceptar todos estos conceptos de cosas que no son tangibles?

-No es ni difícil ni fácil, hay unos que son los que le tienen y otros no lo van a entender nunca porque este planeta está sobrecargado de población. Somos siete mil quinientos millones y siete mil sobran, van a desencarnar y van a transmigrar, va a haber una transmigración a otros planetas que ya están preparados para seguir con este tipo de evolución de primera, segunda y tercera dimensión, aquí nos quedamos para manifestar la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. El famoso número siete, las siete notas musicales, los siete arcángeles, los siete colores del arcoíris y las siete dimensiones que vamos a vivir y este planeta ya está preparado para vivir en séptima dimensión.



¿La gente cree que es única en el universo, no cree que la energía pueda transmutar?



-Se creen únicos en el universo. En esta última época que hemos vivido como era el fin de la Era de Piscis y el fin del Paradigma, aún era el punto final donde aún se creían más importantes, donde más rige regía o rige el dinero en algunos, entonces por eso han desbloqueado el tema del dinero, anteriormente en otras épocas de la historia hace cien o doscientos años el ser humano estaba mucho más pendiente de dónde veníamos y de dónde íbamos, ahora con el Capitalismo, por eso se introdujo el Capitalismo y por eso se inventó, era para que perdiéramos el control y el interés del origen y del fin y pasó el dinero a ser la energía que todos se creen que era con dinero. De hecho por eso han bloqueado el tema de la economía a nivel mundial para que la fraternidad universal empiece ya a resurgir. Por eso también esta era que es la Era de Acuario es la era de la espiritualidad, la era dorada, la era del renacimiento.



No va a haber otra oportunidad. Como bien dicen los mayas en el 2012 se acabó un ciclo de veintiséis mil años, que es un año galáctico y de eso no hay vuelta atrás, eran veintiséis mil años que tenía la Tierra fuera de la línea del tiempo para volver a hacer las cosas bien, ahora ya no lo hemos conseguido, el planeta está intervenido y vamos a entrar a la espiral del tiempo real, que es la zona de no tiempo que es donde estamos ahora, en el cinturón fotónico, cuando entramos a la espiral de tiempo real para aprobar, o sí o sí, por eso el planeta está intervenido y el nuevo plasma, la nueva energía cristalina, de ahí la palabra Cristo, está irradiando para iluminar nuestros cuerpos electrónicos.



Por eso vengo yo ya, que mi nombre es Jofiel, que es el nombre de un arcángel, que soy un arcángel, vengo yo con este mensaje para la humanidad; que suena muy loco que yo traigo un mensaje de este tipo pero así es, así hay más gente que lo está haciendo, que lo está trayendo pero hoy por hoy yo soy el único que trae un mensaje tan contundente y tan claro.



¿Cuál es el tiempo que tiene la Tierra para salir de la suspensión del tiempo?

-Fuera de este planeta, de este sistema solar no hay tiempo, como bien lo has oído el tiempo y el espacio es un enigma, entonces el tiempo y el espacio no existe, sólo existe aquí porque nuestro programa que es una mente lineal ya tiene la capacidad para parametrizarse y no perderse, por eso nuestra mente nos limita con 1,2,3,4, hoy, mañana, pasado, voy y vengo. El tiempo no existe fuera de aquí, el tiempo existe cuando hay observador, si no hay nadie que lo observe con un programa como para detectarlo no existe el tiempo, el tiempo y el espacio es un producto de la mente.



Usted nos acaba de decir que es un arcángel, pero, ¿cómo era Jofiel antes de todo esto?



-Estaba dormido, vivía como viven muchos, trabajando, bebiendo, haciendo el amor, comprándome coches caros y creyéndome que la historia es esta: trabajar, dormir, tener hijos –yo no llegué a eso, si no pues a lo mejor no me hubiera sido tan fácil llevar a cabo mi misión- soy soltero, no tengo ningún tipo de lastre ni de conexión con nada, soy totalmente libre. Vivía un poco en la inconformidad, en la insatisfacción pero me entretenía con la zona material, la zona del dinero, del placer y la zona de los sentidos, que ahí está la trampa. Por eso nos han dado estos cinco sentidos para disfrutar del uso de la materia.



¿Cómo fue su “despertar”?



-Este despertar fue porque tuve la suerte, como todos los que la van a tener, que van a tener la suerte de despertar pero no es una suerte de aquí abajo, es una suerte de pertenecer a unos cuantos que somos los escogidos por decir así. Los elegidos somos todos porque estamos en el planeta que hemos sido elegidos para vivir en estos momentos de salto cuántico pero los escogidos –que no somos mejor ni peores- somos los primeros y luego llegarán otros y otros y otros, son niveles de conciencia muy sutiles que se van teniendo y uno va ascendiendo hasta que realmente comprueba que lo que siente no tiene nada que ver con eso y se da cuenta de la trampa de la dualidad.



¿Es difícil llevar el mensaje?



-No, ha sido paulatino, y ha sido tranquilo. No siento ninguna responsabilidad extra ni tengo ansias de decirlo porque sé que todo esto está coordinado por los de arriba por lo cual yo sí que cedo el paso a la fuente y estoy en el modo fluir, no tengo por qué forzar discursos, ni forzar eventos ni ponerme nervioso. Sé que estoy totalmente dirigido.



Hay gente que no lo cree. ¿Ha recibido burlas?



-¡Claro! Cuanto más burlas y más contrariedad recibo es de los seres más cercanos, de mis amigos íntimos, de mi familia, son los que más de cierta manera se preocupan y piensan que estoy como loco o algo así, de hecho no quieren ni escuchar porque un mensaje tan alto es como que suena muy loco pero no pasa nada porque yo entiendo que esta información es muy alta y genera un rechazo, y más si les digo que soy un arcángel o comandante de la Confederación Galáctica, que soy comandante de la Confederación Galáctica, entonces ya directamente se creen que estoy loco.



No pasa nada, cada uno con su nivel de conciencia. Hay mucha gente que sabe que soy un arcángel y me llama como arcángel y me tiene mucho cariño. Hay gente que está muy despierta y conocen el tema de la Confederación Galáctica y para ellos es de lo más normal que yo diga que soy el comandante de la Confederación Galáctica.



¿Qué es esta Confederación Galáctica?

-La Confederación Galáctica son las entidades que supervisan el salto cuántico. Piensa que este universo ahora mismo todo el universo está pendiente del planeta (Tierra), todo el universo y todos los universos están pendientes del planeta porque este es el planeta escuela, el planeta bebé del universo, es la biblioteca viviente, entonces es el momento más importante de la historia del universo, que el planeta y el programa va a saltar de dimensión.



¿Cómo será este salto (de dimensión)?

-Ya está siendo, el primer salto es pasar de la dualidad a la no dualidad. Es un salto de programa, es un cambio de software pero nunca se había llevado a cavo un cambio de programa sin morir, es la primera vez que nos van a cambiar el software sin morir. Es como darle la vuelta a la computadora sin apagarla y sin revisarla, para las jerarquías espirituales, cósmicas, que fabricaron este programa, que construyeron y que diseñaron la Tierra es un evento de una magnitud impresionante.

De hecho todos los textos sagrados hablan de ello. La Biblia lo menciona como Apocalipsis y todos los textos del planeta hablan de ello, no es que hable yo o es que seamos aquí tres iluminados con esta información, hay muchísima gente que lo sabe, lo que pasa es que falta de integrar una información tan alta.



¿Usted cree en Dios?

-Obvio. Dios es el programa, Dios es el programa uno. El jefe. La palabra Dios está un poco más desgastada y aquí en occidente como estamos vinculados a la Iglesia creemos que es el Dios que la Iglesia dice del cual ya están todos un poco hartos porque ese Dios por lo visto no está haciendo nada, al contrario, la gente se cree que: es que si Dios existe por qué está el planeta así.

Dios, para mí – no uso mucho esa palabra porque crea un poco de rechazo-, yo digo que le digan Dios o le digan Manolo, que cada uno le diga como quiera… pero es el Jefe, el programa Uno, el programa que nos parió.