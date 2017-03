Piden no abandonar La Antigua Tweet A pesar de que le falta mucho mantenimiento, La Antigua es un lugar muy bonito, que las autoridades correspondientes no deben dejar en el abandono, pues si se preocuparan por mantener en buenas condiciones los sitios más visitados, atraería más turismo, manifestó la señora Elizabeth Jurado, turista que visita el municipio desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Veracruz - 2017-03-28 00:00:00 - Josefina Lugo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-28-18:00:48 Archivo A pesar de que le falta mucho mantenimiento, La Antigua es un lugar muy bonito, que las autoridades correspondientes no deben dejar en el abandono, pues si se preocuparan por mantener en buenas condiciones los sitios más visitados, atraería más turismo, manifestó la señora Elizabeth Jurado, turista que visita el municipio desde Ciudad Juárez, Chihuahua.



La señora Jurado fue entrevistada al momento de cruzar el puente colgante, que luce con un gran deterioro y peligrosas deficiencias en la maya protectora, por ahí diariamente cruzan niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, que en cualquier momento pueden tropezar con algunas de las tablas que se levantan pues necesitan mantenimiento.



Hay tramos en donde la maya ciclónica está rota y oxidada, misma que fue colocada para evitar que cualquier persona pueda caer a las profundas y caudalosas aguas del río, sin embargo en esas condiciones inevitablemente puede ocurrir un accidente en cualquier momento.



A decir de la turista, este puente debería de estar en excelentes condiciones, ya que es uno de los principales atractivos para gente que como ella viene a disfrutar de la naturaleza y de la privilegiada posición geográfica que tiene el histórico lugar.



