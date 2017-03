Entrega Santander recurso para becas al Cristóbal Colón

En apoyo a la educación superior el banco Santander Universidades visitó la Universidad Cristóbal Colón para entregar un apoyo económico que será destinado para becas de los alumnos.



El rector de este campus, el padre José Manuel Asún Jordán informó que hasta el momento 50 jóvenes universitarios se han visto beneficiados con estas aportaciones.



Durante el discurso destacó la importancia de hacer un intercambio cultural, de estudiar en otros países, de formarse en una cultura diferente a la nuestra.



Agregó que la movilidad estudiantil no solo sirve para aprender otro idioma o perfeccionarlo, también sirve para acrecentar el curriculum y obtener experiencia en todos los ámbitos.



En esta ocasión se beneficiará a 4 jóvenes que podrán continuar sus estudios por un semestre en otro país.



En este sentido el padre dijo que es una gran ayuda para los estudiantes que les gustaría vivir esta experiencia de movilidad pero no tienen el recurso para solventar los gastos.



Acto seguido se proyectó un emotivo video con testimonios de algunos alumnos entrevistados, que fueron distinguidos con la beca para estudiar un semestre fuera de México.



Por su parte el Subdirector regional Sureste de Santander Universidades José Luis Martínez Ramírez entregó el cheque simbólico por la cantidad de 125 mil pesos para las becas de movilidad a la Universidad Cristóbal Colón.



Para finalizar la ceremonia protocolaria se entregaron las becas a los familiares cercanos de los jóvenes que se hicieron merecedores de ellas, ya que se los estudiantes partieron a las instituciones correspondientes en el extranjero.



El rector del plantel exhortó a los jóvenes que deseen realizar sus estudios en otro país a que no renuncien a sus sueños que vivan su experiencia de trabajar y estudiar en un país diferente a pesar de las dificultades, que busquen la manera por medio de financiamiento con otras instituciones,hay muchas opciones de apoyos para materializar sus deseos.