Celebra LGBTI en Orizaba recomendación del Conapred

Por medio de una rueda que se realizó de forma simultánea en otras ciudades del estado, el Colectivo igualdad de Orizaba, como parte de la Coalición Estatal LGBTI del Estado, celebraron la recomendación del Consejo Nacional para Prevención de la Discriminación (Conapred) al gobernador del estado para impulsar los cambios legislativos necesarios que permitan salvaguardar los derechos de este sector.



Al respecto la presidenta del Colectivo Igualdad, Carolina Vázquez Dector, indicó que los diversos colectivos, asociaciones y activistas independientes que forman la coalición LGBTI en Veracruz agradecen y respaldan la recomendación emitida por el Conapred, ya que este sector ha sido históricamente de los más discriminados.



“A través de ello, se recomienda revisar la legislación en el estado en materia de discriminación, con el fin de impulsar los cambios necesarios para que todas las personas tengan los mismos derechos”, expuso.



Vázquez Dector recordó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación

consideró inconstitucional el artículo 65 del Código Civil del estado al restringirlo a personas del mismo sexo al establecer que el matrimonio es entre hombre y mujer, violentando de esa manera los derechos de igualdad entre la población.



Agregó que esperan que el Congreso del estado lleve a cabo un foro sobre la igualdad con expertos en este tema y no con políticos, pues no es un tema que sea de partidos o colores.



La idea, acotó, es que se llegue a la instalación de un Consejo Estatal para la Igualdad y la No Discriminación.



Consideró que esa recomendación puede considerarse un logro de los colectivos y defensores de los derechos humanos de la sociedad civil, que son quienes han trabajado, de manera conjunta, para que esta comunidad no sea denigrada y excluida de sus derechos.