Militantes de tres partidos apoyan a independiente en Mendoza

Debido a que consideran se les impusieron candidatos, militantes del PAN, PRD y Morena se adhirieron al virtual candidato independiente Enrique Romero Aquino, quien por su parte señaló que el gobierno del cambio es un verdadero desencanto.



“Ante las anomalías que se han dado no sólo en el PRD, sino en los demás instituto políticos, estamos convencidos de que la vía es por la candidatura independiente, por lo que a la fecha integrantes de los diversos partidos se han sumado a la candidatura independiente de Enrique Romero Aquino y no hay duda que se seguirán sumando más porque es la mejor opción”, señaló el perredista Armando Godoy Reyes.



Por su parte, Pedro Moreno Meza, ex candidato del PAN en el 2004, señaló que ese partido se encuentra secuestrado por algunos, y por ello decide sumarse al plan de trabajo de Romero Aquino.



A su vez, Guillermo Martínez dijo estar decepcionado de las prácticas del Comité del Morena a nivel municipal, por lo que si bien sigue apoyando a Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, a nivel municipal no está con ese organismo.



En su oportunidad, Margarita Pacheco, dijo que ella es la candidata legítima del PRD, pues a pesar de que fue la única que cumplió legalmente con su registro, se dio la imposición de un candidato y a pesar de ser perredista desde hace muchos años no recibió ni la invitación a sumarse, por lo que en su momento presentará ante el Tribunal federal una impugnación, aunque se adhiere al proyecto de Romero Aquino.



Al dirigirse a los medios de comunicación, Romero Aquino destacó que el pasado lunes, el OPLE aprobó 65 proyectos de candidaturas independientes, en su caso con mil 913 respaldos ciudadanos, con lo que por primera vez en Mendoza se logra la primera candidatura independiente.



Resaltó que ayer los partidos en la sesión sacaron su verdadero rostro manifestando cosas que agravian el espíritu democrático en Veracruz, al exigir al OPLE que hiciera públicas las listas de quienes les dieron su firma y copia de credencial, cuando el voto es universal, directo y secreto, lo que representaría el rompimiento de la secrecía.



Destacó que la secrecía se quiere romper para coaccionar e intimidar, como le ocurrió al menos a dos personas que le dieron su firma y las cuales fueron intimidadas por gente del gobierno del estado y del ayuntamiento.



Agradeció a los presentes por esa manifestación pública de apoyo a su persona.