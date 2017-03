Consejo Ciudadano de Minatitlán exige cese de coordinador del Mando Único

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-28-17:03:10 Minatitlán El Mando Único no ha dado los resultados esperados, dice integrantes del consejo ciudadano y de otros sectores Integrantes del Consejo ciudadano, encabezados por el vicepresidente Alfredo Zapata Ramos, convocaron a los medios para pronunciar públicamente su exigencia de cese del coordinador regional del Mando Único, el mayor Miguel Ángel de la Rosa Vera, por considerarlo ineficiente en el encargo de brindar seguridad pública a la población.



Así como Zapata Ramos, el doctor Víctor Manuel Villamayor, el profesor José Dolores García, el ingeniero Gregorio Candelaria, Porfirio Vergara, Crescencio Andrés Rosas y unos más, respaldaron la postura de clamar por la destitución de De la Rosa Vera, de quien dijeron que no ha dado los resultados esperados en pro de la seguridad pública, proyectado en la continuidad de secuestros y crímenes en la región.



El doctor Villamayor comentó que en la ciudad aún circulan unidades con vidrios polarizados “y nadie hace nada”, declarando que “hay inmunidad en ese aspecto” mientras la ciudadanía espera que la ley se cumpla.



El profesor Pérez García consideró que el Mando Único no ha resuelto nada, pero que tiene un costo para el pueblo “que tiene que sostener a esa gente que no hace nada”; y dijo que si el gobierno creara empleos “y resolviera ese tipo de problemas, la delincuencia bajaría y no tendríamos la necesidad de decir queremos la destitución del mayor”, o la necesidad “de andar quitándole al prójimo algo para resolver nuestros problemas económicos”.



Por su parte el abogado Alfredo Zapata refirió que el coordinador del Mando Único no tiene una estrategia para combatir a la delincuencia organizada y que “no ha funcionado su política de seguridad… nada más quiere estar en las reuniones para la fotografía”.



Y exigió que el gobierno del Estado asuma su responsabilidad en la seguridad pública, considerando también que Minatitlán requiere de unos 400 policías municipales “porque urge la policía municipal, que Minatitlán tenga policías jóvenes que conozcan de artes marciales o defensa personal; que tengan academia y conocimiento universitario para respeto de los derechos humanos”.