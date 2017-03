Celebra Placebo 20 años de rock en México

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-28-12:42:39 Redacción

Placebo compartió su lugar para soñar con el público mexicano y lo hizo en una celebración en la que 20 años de rock alternativo hablan por sí solos.



Como lo cita el título de su disco de aniversario A Place For Us to Dream, la banda inglesa recorrió los 25 mejores temas de su trayectoria en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México ante siete mil 700 personas. Así, recordó sus inicios y su evolución, como lo ha venido haciendo desde 2016 a través de su 20 Years Tour.



Loud Like Love fue una invitación a soñar, a divertirse. Entre estrofas, el vocalista Brian Molko exhortó a sus seguidores: “México, dream, dream, dream!”.



Cervezas en mano, pantalones negros ajustados en mujeres y playeras, sudaderas y chamarras de cuero a tono en los hombres; todos levantaron los brazos para saltar a ritmo de Jesus’ Son, no sin antes escuchar el saludo de la banda, completamente en español.



“Muchas gracias a todos hermanas y hermanos. ¡Bienvenidos a nuestra fiesta de cumpleaños!”, exclamó Molko y los alaridos vibraron en el Pepsi Center. Sin más Soulmates resonó en los corazones y las voces de los asistentes, quienes de pie mantuvieron su ánimo.



Jóvenes y adultos, aquellos de más de 35 años, quienes han seguido a Placebo desde 1996, rockearon con las cabezas sueltas de un lado a otro, de arriba a abajo, sin moverse mucho de sus lugares, más que para llenar su vaso o abrazar a sus amigos, a su pareja y mirar a los desconocidos con quienes se reconocían.



Con información de http://www.excelsior.com.mx/funcion/2017/03/28/1154465