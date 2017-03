Piden a gobierno acatar recomendaciones de Conapred

El gobierno estatal debe acatar la recomendación del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, atender a la comunidad LGBTI y reconocer al 12 de mayo como Día Estatal para Prevenir y Erradicar la Homofobia y la Transfobia.



Jazz Bustamante Hernández, quien preside la asociación Soy Humano, destacó que el pronunciamiento del Conapred al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares obliga a respetar y hacer respetar el estado de derecho en la entidad para toda la comunidad LGBTI.



Previamente Miguel Llinas, miembro de la coalición LGBTI de Veracruz, destacó que el pronunciamiento se base en una jurisprudencia para respetar aspectos como el matrimonio igualitario y urge a conformar el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.



El Conapred lo emitió el lunes 27 de marzo en forma directa al gobernador de Veracruz para urgirlo a que atienda a ese sector poblacional.



Jazz Bustamante informó que en mayo los grupos aglutinados en la comunidad LGBTI tomarán acciones con el partido MORENA y la Secretaría de la Diversidad Sexual del PRD, directamente en la Legislatura Estatal.



Aclaró que no es un tema político sino de una coalición de organismos no gubernamentales, pero tiene que llevarse al Congreso y sólo ahí participarían fracciones partidistas.



“El comunicado es para decir al gobierno que la comunidad LGBTI es de vital importancia que la atienda porque hay una jurisprudencia del Conapred.

“Le está diciendo al gobernador 'mire, gobernador, no es nada de que no es una minoría, no es que no quiera, los debe atender'. Entonces es muy importante esto”, puntualizó Bustamante Hernández.



Resaltó que esa lucha la han llevado más de 30 ONG desde Pánuco hasta Acayucan y Coatzacoalcos, luchando contra los crímenes de odio, la discriminación laboral y los bloqueos a los matrimonios igualitarios, entre otros problemas.



Recordó que en mayo empezarán los debates en el Congreso para meter iniciativas y crear el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.



“En mayo la acción directa será que toda la bancada de MORENA, PRD y otros partidos aliados tomen acciones. El 12 de mayo de 2015 se decretó el Día Estatal para Prevenir y Erradicar la Homofobia y la Transfobia, es decreto en la Gaceta Oficial en la administración de Javier Duarte de Ochoa”, remarcó Bustamante.



Aclaró que la administración anterior sí acató la recomendación del Conapred y decretó el día Estatal para Prevenir y Erradicar la Homofobia y la Transfobia, pero no se aplicó en los hechos debido a las presiones de grupos religiosos o vinculados a religiones.



“Parte de este llamado del Conapred es decirle al gobernador 'no es una minoría y tienen que abogar y trabajar para ellos', no están haciéndoles un favor, y menos que ya está en la Gaceta Oficial del Estado decretado por el gobernador anterior.