Renunciaría Secretaria de Finanzas y cambiaría MAYL a titular de SSP por falta de resultados en Veracruz

Hay rumores de la salida de Clementina Guerrero de la secretaría de Finanzas, sin embargo en el Congreso del Estado, aún no pueden afirmarlo o descartarlo, lo mismo se expresa del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, pero no está confirmado, señaló el diputado Juan Manuel de Unanue Abascal.



