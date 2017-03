Inician demolición de puente en Córdoba

Se inicio la demolición del puente del Sagrado Corazon tras las manifestaciones de los pobladores para la rehabilitación de la vía que une a seis comunidades hasta la comunidad de Miguel Aguilar, siendo el vinculo de San Matías los Mangos con la zona urbana.



Se trata de una conexión vial en la que se mueven entre seis mil a 8 mil campesinos, que se trasladan de la zona rural a la ciudad. Por el puente pasan camiones, taxis, transporte de carga, además de ser una vialidad usada para trasladarse al trabajo, la escuela, sin embargo en agosto del 2016 el puente fue dañado a consecuencia de la tormenta Herz, afectando la fuerza del caudal del Río Seco las bases del puente, las cuales quedaron fracturadas.



Las autoridades municipales hicieron el reporte al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), el cual recibió la documentación y se está a la espera de que se reciban los recursos económicos para la reconstrucción o hacer un puente nuevo, informo el alcalde Tomás Ríos

.

Mientras tanto se han realizado dictámenes de Protección Civil, con Obras Públicas, con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado (SIOP) que también dictaminó que es peligroso hacer uso del puente porque está fracturado.



En busca de hacer conciencia de lo peligroso de hacer uso del puente en las condiciones que se encuentra, este lunes el alcalde Tomás Ríos se reunió con pobladores de las diferentes comunidades para reiterar el peligro que representa el puente, por ello se inició la demolición de uno de los dos puentes, que es el más reciente y está dañado, evitando la circulación tanto peatonal como vehicular, para seguridad de los ciudadanos.



Del puente viejo, dijo que se hará una revisión de las condiciones en las que se encuentra y se determinará si se demuele también, paralelo a esto, el funcionario indicó que se han realizado una proyección de lo que representaría invertir en la construcción de otro puente nuevo, así como las gestiones ante diferentes instancias públicas federales y estatales para obtener recursos, pues se requerirían entre 15 a 20 millones de pesos aproximadamente.



El Alcalde, indicó que al finalizar el 2016, ese presupuesto no se etiquetó, pues no tenían prevista la contingencia, y los gobiernos estatal y federal también estaban cerrando su ejercicio fiscal, pero al iniciar el 2017, el gobierno municipal está dispuesto a aportar una parte económica para acelerar la obra.



La demolición se estima se realice en 15 días, al puente viejo se inyectará cemento y evaluará las condiciones en las que se encuentra, para que tenga dos sentidos de tránsito, en el proyecto nuevo se planea concretar dos carriles, aunque se puede salvar uno.



Los pobladores tienen la opción de usar el puente de Agustín Millán que se comunica con el bulevar a la USBI, aunque está más retirado y el tramo es largo, se mantiene la conexión entre comunidades, por lo cual no quedan incomunicados.



Tomás Ríos dijo que de contar con el recurso se podrían concluir la obra en este mismo año, de lo contrario tienen la opción del Fonden, lo cual es federal y tienen como plazo para ejecutar el presupuesto que se asigne para la obra durante el 2017 y el 2018. Por lo pronto harán un diagnóstico en abril, para darle celeridad a la obra.