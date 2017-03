En comunidad Agustín Millán exigen seguridad

Pobladores de comunidades serranas pidieron se refuerce la seguridad en el tramo carretero que comunica con el puente de la comunidad de Agustín Millán, pues es solitario y temen sean objeto de atracos.



\"Esperamos que nuestros policías sean unos policías honestos, que no paren a nuestros vehículos que pasen por ahí y nos den la seguridad, porque ahorita que pasamos por ahí, se nos pusieron pesados, no nos dejaban pasar, cuando nosotros venimos a pedir nuestro puente, venimos a pedir nuestra obra\", expresó Reyna García Hernández, agente municipal del Porvenir.



Asimismo pidieron que se den mantenimiento a los puentes, pues indicaron urge un dragado a los tres puentes, San Rafael Calería, San Matías Los Mangos y Agustín Millán, antes de que venga la temporada de lluvias.



\"No es justo que se hagan obras en la zona urbana que no son necesarias, y que en el área rural donde se requiere un puente nuevo no se haga, las comunidades ya se cansaron, ya están hartas de que no les hagan caso, son diez comunidades que no tenemos agua potable, en inicio de la administración nada más nos engañaron, nos pidieron un informe de lo que necesitaba cada comunidad y hasta ahorita no tuvimos respuestas de nuestras prioridades en las localidades\", dijo la agente.



Mientras que Raquel Aguilar Hernández, agente municipal de la congregación Palma y Montero, expuso que mediante oficios informan que el puente no debía ser demolido, sino reconstruido pero se va a demoler una parte, esperan que se refuerce el que van a utilizar, porque de momento quedará en un solo carril



El viernes a las 10:00 de la mañana se volverán a reunir pobladores con autoridades, para que entreguen las autoridades municipales una contestación al oficio, para que en caso de que lo demuelan les indiquen cuanto tiempo se llevará la construcción y en qué fecha se va a poder tener el puente en optimas condiciones.



Al estar la administración municipal por terminar en el 2017, indicó que el Alcalde se comprometió a que antes de que él se valla el puente va a estar en función o de lo contrario tomarían otras medidas de presión para que la obra sea construida y se quede uno nuevo, esperando que sea de calidad y se concluya, cumpliendo los acuerdos que se han tomado.