Apuñalan a sujeto en carretera de Tierra Blanca

Un hombre fue herido con arma blanca, esto a orillas de la carretera federal casi a la altura de Heroico Colegio Militar, presentaba una herida de varios centímetros en uno de sus costados; el lesionado no supo explicar que fue lo que paso al encontrarse con aliento a alcohol.



Los hechos se registraron entrada la madrugada de este lunes, sobre la carretera federal 145 en el tramo Tierra Blanca a la Tinaja, reportaban a la Cruz Roja y las corporaciones policiacas, que una persona del sexo masculino sangraba abundantemente del cuerpo.



Y este se encontraba a orillas de la carretera casi a la altura de Heroico Colegio Militar, por donde se encuentra el restaurante “La Cabaña”.



Primero llegó una patrulla de la Policía Preventiva Municipal, los efectivos se dirigieron hasta donde se encontraba un hombre, el cual en efecto traía lleno de sangre la camisa que traía puesta, pero este se conformó un poco agresivo.



Fue ahí donde se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Rojas, la cual llego minutos después.



Los socorristas trataron de atender el lesionado el cual se encontraba un poco agresivo, hasta que se dejó atender, donde le localizaron una herida de varios centímetros, en el costado derecho, de la cual tenía una fuerte hemorragia, sin embargo se mencionó que debería de ser atendido por personal médico.



Sin embargo, el lesionado no quiso ser trasladado y tuvo que ser auxiliado en el lugar de los hechos, para así después retirarse a su domicilio, ya que explico a los efectivos, que no sabía más de cómo se registró la agresión.



Mientras tanto el hombre solamente dijo llamarse Juan y tener su domicilio en esta ciudad de Tierra Blanca, los efectivos se retiraron del lugar después de que esta persona se negó a proporcionar más detalles de los hechos.