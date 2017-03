Vigilarán que alcaldes no desvíen recursos de 2017 para obras de 2016

Tanto el Congreso del Estado como el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) vigilarán que los ayuntamientos del Estado no incurran en desvíos al utilizar recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del 2017 para obras y proyectos que quedaron pendientes en 2016.



Así lo advirtió el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel de Unanue Abascal.



El diputado local señaló que este lunes concluyen las mesas de trabajo para los ayuntamientos que utilizarán este esquema para continuar con los trabajos.



De acuerdo con el legislador se explicó a todos los ediles de los municipios que el dinero solo se podrá utilizar en proyectos que estaban programados con el FISM y no se puede aplicar a otro fondo ni para otro tipo de acciones.



Recordó que los 212 ayuntamientos fueron afectados por la pasada administración de Javier Duarte que dejó de ministrarles las participaciones federales, lo que ocasionó que cientos de obras quedaran inconclusas.



De Unanue Abascal agregó que todas las obras que se realicen serán supervisadas de manera particular y tanto el Congreso estatal como el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) vigilarán que no ocurran cuestiones ajenas a la Ley.



“Por eso se les dieron las mesas de trabajo y se siguen dando porque hoy terminan, para que apliquen de manera correcta los recursos y no incurran en un tema negativo como sería un desvío”, declaró.



Dijo que utilizar el FISM 2017 para los pendientes del 2016 no es una cuestión irregular, pues incluso ya existen antecedentes en otras entidades del país.



“Es una herramienta que en el Congreso local nosotros los diputados les dimos a los alcaldes que por el mismo tema, por la falta de la ministración de los recursos, vayan a concluir las obras pendientes registradas e iniciadas ya sea física como financieramente”.