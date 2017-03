Convocan a reafiliarse al Seguro Popular en Acayucan

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-26-19:03:01 Acayucan Jonatan Candelario Crisanto, jefe del módulo de afiliación al Seguro Popular en Acayucan.

Con todo y la desilusión de los derechohabientes por falta de medicinas y atención oportuna y adecuada, en la zona de Acayucan, funcionarios invitan a más de 15 mil ciudadanos acudir al módulo del Seguro Popular, para reafiliarse.



Jonatan Candelario Crisanto, jefe del módulo de afiliación al Seguro Popular en Acayucan, el cual está ubicado junto al hospital de Oluta Acayucan, contestó: “Informamos a las familias que el Seguro Popular tiene una vigencia de tres años, por lo que debe renovarse, ahorita estamos renovando los vencimientos de enero a agosto”, destacó.



“Los requisitos son los mismos que ya hemos solicitado, contestando a su pregunta de si contamos como el INE con un sistema electrónico de huella dactilar, aún no, por eso deben traer copias de documentos todas aquellas personas que van a reafiliarse”, agregó.



“Los requisitos son credencial de elector, comprobante de domicilio, CURP, y las personas que reciben en beneficio de Prospera o 65 y más, una copia de su F- 1; tenemos arriba de 15 mil familias por renovar su afiliación de seis municipios”, concluyó.



Por su parte la jefa de enlace municipal con el mismo seguro, Maribel Silverio Espíndola, respondió: “Es importante que haya medicinas pero también es fundamental estar afiliado, para contar con su póliza, ello nos garantiza que la persona recibirá el servicio cuando lo necesite, inclusive en cualquier sala de urgencias del País; yo siempre he dicho que es mejor tenerlo y no usarlo, que necesitarlo y no tenerlo”.