Busca Ayuntamiento de Veracruz preservar 33 lagunas en la zona del puerto

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-26-18:59:01 Archivo

Para el regidor porteño, José González Martínez, el puerto de Veracruz ha progresado en materia de conservación ambiental y aseguró que una vez concluido el actual periodo de gobierno se dejará un legado para favorecer la preservación de la flora, fauna y los diferentes ecosistemas del municipio.



De visita en las instalaciones del Corporativo Imagen del Golfo, el funcionario municipal con la comisión de Ecología y Medio Ambiente aseguró que en los últimos 3 años se ha logrado un balance positivo a pesar de los obstáculos legales, limitaciones presupuestales y la falta de una cultura ambiental en la ciudadanía.



“Cuando recién inició la administración municipal vine a esta casa editorial y dije que haríamos todo lo posible para poner en marcha una política ambiental efectiva. En su momento encontramos retos y nichos de oportunidad que hoy puedo destacar en cuanto a respeto animal, conservación de áreas naturales y acciones frente al cambio climático”, expresó.



El edil comentó que si bien no tiene a su cargo el área operativa, que en el caso del Ayuntamiento de Veracruz es la Dirección de Medio Ambiente, se pueden destacar iniciativas de ley y mejoras al reglamento municipal de bienestar animal como el decreto de Área Natural Protegia del Sistema de Lagunas Interdunarias de Veracruz y La Antigua, así como la prohibición de la tracción a sangre, entre otras.





LAGUNAS PROTEGIDAS



El 7 de noviembre de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto para declarar como Área Natural Protegida en modalidad de ‘Corredor Biológico Multifuncional’ al Archipiélago de Lagunas Interdunarias de Veracruz y La Antigua, el cual está integrado por 33 lagunas.



“Esto fue un logro y producto del esfuerzo que se hizo por más de 10 años, pues no había un consenso exacto de cuántas lagunas había en la zona metropolitana y tampoco se conocía el nombre exacto o ubicación de cada una de ellas.



“Como no teníamos este registro, su protección se hacía muy difícil y tampoco teníamos una documento para garantizar su conservación, tanto del cuerpo de agua como de la flora y fauna que ahí coexiste”, explicó.



Después de un exhaustivo trabajo de campo, el equipo de José Martínez logró registrar 33 lagunas (30 en Veracruz, 2 en La Antigua y una en ambos municipios), con una superficie total de 944 hectáreas.



“Hay lagunas en las que aún habitan cocodrilos sin ningún tipo de intervención humana y en otros casos la gente ni siquiera sabía que se trataba de un cuerpo de agua natural. De hecho nos encontramos que algunas son de propiedad particular y se lotificaron con la esperanza de que en algún momento se sequen.



“El siguiente paso es integrar un plan de manejo que regule su preservación, sin embargo puede decir que el día que me vaya de la regiduría podré decir que cualquier persona que rellene alguna de estas lagunas deberá ser castigada por un delito ambiental”, expresó.