Retención de salarios y nepotismo en IVEA del Sur

Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-26-18:52:15 Acayucan Asesores solidarios denuncian que en la Coordinación Regional de la zona 3021 del IVEA, hay nepotismo, venta de credenciales a alumnos de nivel inicial y retención de salarios.

Asesores solidarios y aplicadores de exámenes de la Coordinación de la zona 3021 del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) con base en Acayucan, a quienes su titular Alberto Eriel López Trinidad los está acosando laboralmente para despedirlos injustificadamente, denunciaron públicamente que este funcionario estatal, quien carece de experiencia y cuenta con bajo perfil académico, está incurriendo en los delitos de nepotismo, venta de credenciales de la institución y retención de salarios.



Con antigüedades de trabajo que van desde los seis hasta los 15 años, los 15 asesores solidarios y aplicadores de exámenes, en su mayoría mujeres, aseguraron que ninguno de los titulares de la Coordinación Regional del IVEA había vendido credenciales de acreditación a los alumnos, las cuales deben ser gratuitas, pero el actual coordinador sí las cobra en 15 y hasta en 50 pesos.





NEPOTISMO



Los denunciantes, quienes pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias, señalaron que López Trinidad contrató a dos sobrinas suyas, una como jefa de acreditación y otra como encargada de servicios educativos, con lo cual cae en el delito de nepotismo.



Según los quejosos, él protege a dos mujeres con quienes mantiene una relación más allá de lo laboral, pese a que –de acuerdo con su dicho- ellas son las que venden los certificados de alfabetización, primaria y secundaria.





CAEN EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS



A decir de los quejosos, desde el 12 de enero en que López Trinidad llegó al cargo, por la falta de experiencia y perfil académico la expedición de certificados ha caído drásticamente al nivel de entre 20 y 25 por mes, a diferencia de cuando estuvieron coordinadores de la talla y estatura académica del profesor Joel Vargas Cruz y del licenciado Fermín Férez Porras en que se entregaban 100 documentos mensualmente.





FABRICA DELITOS



“Yo fui una de las personas más afectadas porque a mí desde el 17 de marzo me sacó de la institución, con calumnias, inventando que yo le falsificaba su firma. Ni siquiera me dijo te voy a dar de baja, sólo me pidió llaves”, manifestó una empleada con antigüedad de 6 años.



Los asesores solidarios, quienes recibían una compensación mensual de 4 mil pesos al mes, detallaron que López Trinidad con el argumento de que los aplicadores les entregan los exámenes a ellos para que sus alumnos de los círculos de estudio los aprobaran, les retuvo su percepción salarial de febrero y, seguramente lo mismo ocurrirá con la de marzo.



Reiteraron que las credenciales que el coordinador del IVEA les vende a los alumnos de nivel inicial, son indispensables para que puedan cobrar los alrededor de mil pesos con que les apoya el Patronato de Fomento Educativo como incentivo por entrar al programa de alfabetización para abatir el rezago educativo.



Sostuvieron que debido a la actitud de López Trinidad y a su bajo perfil para un cargo que demanda experiencia y preparación académica, los alumnos de los círculos de estudios –conformados de 20 a 60 personas, la mayoría del programa Prospera- han amenazado con dejar de estudiar e impedir la entrada del IVEA a sus barrios, colonias y comunidades.