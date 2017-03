Veracruz, 2do a nivel nacional en tuberculosis: Especialista

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-26-18:43:27 Archivo

El segundo lugar nacional en pacientes fármaco-resistentes a la tuberculosis lo ocupa el estado de Veracruz, informó la doctora Margarita Blanco Cortejo.



La especialista indicó que este tipo de resistencia a los medicamentos que combaten la enfermedad se debe a que existe antecedente de haber truncado un primer tratamiento.



“Somos el segundo lugar de pacientes que son fármaco-resistentes, son pacientes que iniciaron un tratamiento y que no lo concluyeron y que cuando vuelven otra vez con un tratamiento la mayoría de ellos ya no responde igual y son resistentes a ese tratamiento”, explicó la especialista en tuberculosis.



En la entidad veracruzana anualmente se presentan más de dos mil casos nuevos de la enfermedad según las cifras proporcionadas por Blanco Cortejo.



“En Veracruz hay más de dos mil casos al año cada año, casos nuevos de tuberculosis y hay un número importante de personas que mueren también cada año. Esto no debería de ocurrir”, lamentó.



La especialista indicó que la tuberculosis en un padecimiento que ya no debería existir dado que tiene un tratamiento que la hace curable.



“Hemos estado trabajando de manera muy importante para controlar la tuberculosis. Se le ha llamado enfermedad reemergente porque ya no deberíamos de tener casos de tuberculosis, es una enfermedad infecto-contagiosa que tiene un tratamiento y que se puede curar”, destacó.