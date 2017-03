Mandan al Cereso a exesposo de la maestra Deyanira, asesinada en Minatitlán

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-26-16:33:20 Minatitlán Deyanira Rodríguez Zúñiga, que fue asesinada de al menos once disparos en la colonia Santa Clara Ex esposo de la maestra asesinada Deyanira Rodríguez Zúñiga; el médico fisioterapeuta del Hospital de Pemex, Roberto X, fue detenido por efectivos de la Policía Ministerial (PM) acusado del delito de violencia familiar en su modalidad física, en agravio de la fallecida docente; este galeno se torno agresivo al momento de su intervención.



Al doctor se le sigue el proceso penal 149/2016 por el probable delito arriba mencionado, orden de aprehensión girado por el Juez Primero de Primera Instancia del Municipio de Coatzacoalcos; tras la denuncia que hizo en vida la profesora, en meses anteriores, al no soportar los golpes y malos tratos de dicho sujeto, fue hasta ahora que el juez giró la orden de aprehensión en contra del profesionista, que puso resistencia y a golpes agredió a los ministeriales.



Tras varios minutos de forcejeó con los oficiales al mando del comandante Felipe Ramón Vela, el doctor violento fue intervenido y remitido a la comandancia Ministerial, luego de ser examinado por el médico legista fue remitido al reclusorio regional Duport Ostión, donde quedó encarcelado a disposición del Juez.



Cabe mencionar que dicho individuo al tener antecedentes de violencia familiar, podría ser el principal sospechoso como autor intelectual de la muerte de su ex -cónyuge la profesora Deyanira Rodríguez Zúñiga, que fue asesinada de al menos once disparos en la colonia Santa Clara, cuando pretendía abordar su automóvil, crimen que ha conmocionado a la ciudad.