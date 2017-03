A periodo extraordinario, Ley de Seguridad Interior Tweet Ante la falta de acuerdos en torno a la Ley de Seguridad Interior y la reforma constitucional que crea el mando mixto policial, los diputados federales han abierto la puerta a un periodo extraordinario para que el tema se revise antes de septiembre y no en abril, como era el acuerdo inicial, informó Excélsior Redacción - 2017-03-26 16:21:29 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Ante la falta de acuerdos en torno a la Ley de Seguridad Interior y la reforma constitucional que crea el mando mixto policial, los diputados federales han abierto la puerta a un periodo extraordinario para que el tema se revise antes de septiembre y no en abril, como era el acuerdo inicial, informó Excélsior





Panistas y perredistas en la Cámara de Diputados dejaron la puerta abierta para el extraordinario, pues las posiciones de los grupos parlamentarios no han cambiado a pesar de que se muestran abiertos a analizar ambos tema



La presidenta de la Cámara, Guadalupe Murguía, destacó que la Junta de Coordinación Política se reunirá ahora con alcaldes, instituciones internacionales, organizaciones civiles y ediles para consultar los cambios en seguridad.



Con información de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/26/1154231

