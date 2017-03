Pide Residente no darle importancia a Trump

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-26-16:18:21 Archivo

René Pérez “Residente” recomendó ya no darle más importancia al presidente Donald Trump, “hay que hablar de cosas particulares, de leyes, de protestas pero ya no mas de él, es un chiste y solo causa gracia”, señaló.



“Lo que debemos hacer es ignorarlo y dejar de hacerle promoción”, sentenció el ex integrante de “Calle 13”, quien descartó que pudiera escribir alguna canción relacionada con el actual presidente de Estados Unidos sobre sus políticas antinmigrantes y racistas.



Pérez se declaró emocionado con su nuevo proyecto al que calificó como “el mejor trabajo que he hecho por ser integral ya que además de ser un álbum, se complementa con un documental, videos y un libro todos con el titulo de Residente”, resaltó.



“Es un proyecto entero, que hice de todo corazón. No es un disco solo para escuchar sino para tener al tiempo que se esta en la pagina web y ver el documental”, señaló el cantautor puertorriqueño en una entrevista concedida en un hotel de Beverly Hills.



Este viernes fue lanzado el segundo sencillo de su álbum “Residente” con el tema lento “El desencuentro” y con el que dijo “quería tomar al mundo desprevenido con un tema suave, lento bonito, como de onda moderna y también chévere”.



Hace unas semanas se lanzó el primer sencillo “Somos anormales” del que dijo “fue para calentar con un video chévere y en el que compartí mi experiencia de haber recorrido el mundo que esta desquiciado por racismo, conflictos y en donde no es el planeta el que esta mal sino su gente”.



Con su nueva producción con la que se lanza como solista después de cinco álbumes con “Calle 13”, “Residente” manifesto que no empieza de cero “porque ya tengo seguidores en europa y más lugares y poco a poco me van a ubicar como solista”, resaltó.



El rapero, compositor y productor compartió que el álbum ya lo tenía listo desde el año pasado “pero no quise lanzarlo sino hasta que se presentara mi documental en el festival de cine Southwest y de que terminara de escribir el libro y que dirigiera mi video”, anotó.



“El documental lo empece con un concepto de ideas básicas, cada que llegaba a un país me encontraba con otra cosa y asi fue el proceso de incluir canciones, dejar algunas cosas escritas. Trata sobre los países y lo que viven mis colaboradores del disco más que sobre mi proceso musical”, explicó.



“La intención primero para mi era importante hacer algo nuevo creativo diferente y se me ocurrió mezclar la música con el ADN y luego probarle a la gente en estos momentos que estamos viviendo con tanto racismo y división que todos venimos de un mismo lugar y que somos igual de distintos”, añadió.



“Otra cosa que quería hacer era pasar por el ejercicio de trabajar duetos y trabajar de tu a tu con gente de diferentes países a pesar de la barrera del idioma y ser lo más real posible con una propuesta”, indicó.



“Si estaba escribiendo sobre la guerra fui a la zona que más ha pasado por guerras como el Cáucaso, así que quise escribir sobre ese tipo de situación, provoque esa idea de darle ese sonido real y de honestidad a todo el mundo”, resaltó.



Sobre el documental comentó que “nos fue super bien en la presentación en el festival con gran aceptación pero no planeamos llevarlo a mas festivales sino que este accesible muy pronto y llegue al mayor número de gente a través de las redes sociales”.